Quem pode cair para a Série B? Veja chances de Fluminense, Atlético-MG, Bragantino e Athletico-PR

A rodada final da Série A promete uma briga acirrada contra o rebaixamento. Até o momento, três clubes estão confirmados na Série B de 2025: Atlético-GO, Criciúma e Cuiabá. Resta então uma vaga, com quatro times correndo um alto risco: Atlético-MG, Athletico-PR, Bragantino e Fluminense.

Na tabela de classificação, o Bragantino está no Z-4, na 17ª posição, com 41 pontos. O Athletico-PR é o 16º, com 42, com o Fluminense em 15º, com 43, além do Atlético-MG, na 14ª colocação, com 44.

Legenda: Cuiabá, Atlético-GO e Criciúma foram rebaixados à Série A de 2025 Foto: reprodução / SrGoool

O curioso: todos dependem apenas de si para escapar. Em caso de vitória em cada um dos duelos, os respectivos times evitam o rebaixamento. Isso porque há um confronto direto na 38ª rodada: Atlético-MG x Athletico-PR. Os demais duelos são: Bragantino x Criciúma e Palmeiras x Fluminense. Todos os confrontos são domingo (8), às 16h.

Assim, o Diário do Nordeste mostra todos os cenários para cada time permanecer na elite nacional.

Atlético-MG (14º colocado, com 44 pontos)

Vitória: garante permanência na Série A.

Empate: garante permanência na Série A.

Derrota: precisa torcer para o Bragantino não ganhar ou Fluminense perder o jogo.

Fluminense (15º colocado, com 43 pontos)

Vitória: garante permanência na Série A.

Empate: garante permanência na Série A.

Derrota: precisa torcer para o Bragantino não ganhar ou Athletico-PR perder o jogo.

Athletico-PR (16º colocado, com 42 pontos)

Vitória: garante permanência na Série A.

Empate: precisa torcer para o Bragantino não ganhar ou Fluminense perder o jogo.

Derrota: precisa torcer para o Bragantino não ganhar.

Bragantino (16º colocado, com 41 pontos)

Vitória: garante permanência na Série A.

Empate: é rebaixado à Série B de 2025.

Derrota: é rebaixado à Série B de 2025.