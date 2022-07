Fifa 23 ganha novo trailer e revela novidades com o Hypermotion 2; assista e veja mudanças

A EA Sports divulgou mais detalhes do Fifa 23 nesta quarta-feira (27). Através de um novo trailer, o gameplay foi explicado pelos desenvolvedores com foco na tecnologia de Hypermotion 2, que gera o dobro de capturas de movimentos da vida real e cria animações mais autênticas, evoluíndo a jogabilidade.

Um detalhe: as ações foram capturadas através de uma partida real, com 22 atletas dentro de campo, além de árbitros e reservas. Os dados renderam mais de 6.000 animações compatíveis com a HyperMotion, que serão utilizados no próximo lançamento da franquia, previsto para 30 de setembro de 2022.

Será o último da parceria entre a EA Sports e a Fifa, entidade máxima do futebol. Deste modo, a partir de 2023, um novo nome será incorporado no game: o EA Sports FC. Confira abaixo o novo trailer do game Fifa 23.

Novo trailer do Fifa 23

Mudanças com Hypermotion 2

A chegada da tecnologia de Hypermotion 2 promete mudanças no gameplay do Fifa 23. Como destacado no vídeo, as mudanças envolvem aspectos de realismo, além de dinâmicas de ataque e defesa. Entenda alguns pontos incorporados ao novo game:

Super chute : o jogador poderá executar uma finalização mais forte no game, com menor chance de defesa. A ação será mais lenta e deve ser usada no momento certo, desde que comandos no controle sejam acionados, como quando é utilizado um "chute colocado".

: o jogador poderá executar uma finalização mais forte no game, com menor chance de defesa. A ação será mais lenta e deve ser usada no momento certo, desde que comandos no controle sejam acionados, como quando é utilizado um "chute colocado". Nova aceleração : uma variedade no estilo de corrida foi desenvolvida, como foco na vida real. A corrida de Vini Júnior, por exemplo, será diferente de Lionel Messi, o que permite que os atletas possam atingir um um índice de velocidade em diferente ritmo, seja mais rápido ou cadenciado.

: uma variedade no estilo de corrida foi desenvolvida, como foco na vida real. A corrida de Vini Júnior, por exemplo, será diferente de Lionel Messi, o que permite que os atletas possam atingir um um índice de velocidade em diferente ritmo, seja mais rápido ou cadenciado. Sistema de defesa : o movimento de cercar o adversário foi alterado no game. Assim, a ação se tornou mais inteligente e pode facilitar no momento de realizar um desarme ou interceptação.

: o movimento de cercar o adversário foi alterado no game. Assim, a ação se tornou mais inteligente e pode facilitar no momento de realizar um desarme ou interceptação. Duelos com goleiro : os resultados na disputa entre atletas e os goleiros na grande área serão mais harmônicos, com mais realismo na disputa da bola.

: os resultados na disputa entre atletas e os goleiros na grande área serão mais harmônicos, com mais realismo na disputa da bola. Condução técnica: Um novo sistema de dribles gera movimentos naturais com a bola nos pés. Os atletas com maior overall de finta terão maior fluidez em jogadas plásticas.

Data de lançamento

Legenda: O brasileiro Vini Júnior, do Real Madrid, foi destacado no trailer do game Fifa 23 Foto: divulgação

O Fifa 23 tem lançamento mundial previsto para 30 de setembro. O game é disponível para: PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. A EA Sports lança duas versões do produto, com diferentes bônus iniciais aos usuários nos diferentes modos de jogo: o Stardard e o Ultimate.

Edição Standard para PS4: R$ 298,90.

Edição Standard para Xbox One: R$ 299.

Edição Standard para PC: R$ 299

Edição Standard para PS5: R$ 338,90.

Edição Standard para Xbox Series S|X: R$ 339.

Edição Ultimate para PS4/PS5: R$ 498,90.

Edição Ultimate para Xbox One e Xbox Series S|X: R$ 499.

Edição Ultimate para PC: R$ 379.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil