Fifa 23: assista ao trailer, veja data de lançamento e todas as novidades do novo game da EA Sports

O Fifa 23 teve as primeiras novidades divulgadas nesta quarta-feira (20). O trailer do game desenvolvido pela EA Sports foi lançado e mostrou um novo sistema de jogabilidade, clubes femininos disponíveis, além da confirmação da Copa do Mundo como torneio disponível na franquia.

O lançamento está sendo denominado de “O Jogo do Mundo”. Será o último da parceria entre a desenvolvedora e a entidade máxima do futebol, o que resultaria em um jogo com novo nome a partir do próximo ano: o EA Sports FC. Até lá, os fãs irão receber uma despedida com muitas novidades.

Assista ao trailer do Fifa 23:

Data de lançamento

Legenda: O brasileiro Vini Júnior, do Real Madrid, foi destacado no trailer do game Fifa 23 Foto: divulgação

O Fifa 23 tem lançamento mundial previsto para 30 de setembro. O game será disponível para: PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. A EA Sports prepara duas versões do produto, com diferentes bônus iniciais aos usuários nos diferentes modos de jogo: o Stardard e o Ultimate.

Edição Standard para PS4: R$ 298,90.

Edição Standard para Xbox One: R$ 299.

Edição Standard para PC: R$ 299

Edição Standard para PS5: R$ 338,90.

Edição Standard para Xbox Series S|X: R$ 339.

Edição Ultimate para PS4/PS5: R$ 498,90.

Edição Ultimate para Xbox One e Xbox Series S|X: R$ 499.

Edição Ultimate para PC: R$ 379.

Novidades no game

Legenda: A cobrança de falta recebeu atualização na mecânica do game Fifa 23 Foto: divulgação

O Fifa 23 terá mais de 19 mil jogadores, 700 times, 100 estádios e 30 ligas. Confira mais novidades divulgadas no game:

Crossplay : a possibilidade de enfrentar usuários de diferentes plataformas foi incorporada ao game. O modelo será utilizado apenas nos modos 1x1 e online. Mais detalhes ainda serão revelados.

: a possibilidade de enfrentar usuários de diferentes plataformas foi incorporada ao game. O modelo será utilizado apenas nos modos 1x1 e online. Mais detalhes ainda serão revelados. HyperMotion 2 : os dados capturados com o sistema trazem mais de 6.000 animações realistas de capturas reais de partidas para o jogo. Os atletas terão movimentos reproduzidos de modo mais real.

: os dados capturados com o sistema trazem mais de 6.000 animações realistas de capturas reais de partidas para o jogo. Os atletas terão movimentos reproduzidos de modo mais real. Nova mecânica de falta : com um novo motor de física, adições chegaram nas faltas e no pênalti, com uma camada de profundidade ao jogo e maior controle da ação.

: com um novo motor de física, adições chegaram nas faltas e no pênalti, com uma camada de profundidade ao jogo e maior controle da ação. FUT Moments : o principal modelo de jogo do Fifa 23 receberá um novo entrosamento da química para os elencos, que deve redefinir o uso de jogadores durante o Ultimate Team.

: o principal modelo de jogo do Fifa 23 receberá um novo entrosamento da química para os elencos, que deve redefinir o uso de jogadores durante o Ultimate Team. Novo ambiente: replays de transmissão de realidade aumentada, tornando as jogadas mais imersivas. Os ambientes também receberam atualizações, incluindo superfícies de campo hiper-realistas e atmosfera de estádio aprimorada completa com o maior número de cantos e animações.

