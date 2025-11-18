Diário do Nordeste
Fortaleza tem 10 jogadores emprestados; veja desempenho e tempo de contrato

Parte do grupo retorna ao clube cearense no fim de 2025

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:28, em 19 de Novembro de 2025)
Alexandre Mota
Legenda: Com passagem pela Seleção Brasileira Sub-20, Kauan foi emprestado ao Atlético-GO
Foto: divulgação / Atlético-GO

Em uma reta final de temporada difícil, com risco de rebaixamento à Série B, a diretoria do Fortaleza monitora também os atletas emprestados pelo clube ao longo do ano. No momento, a equipe possui 10 jogadores cedidos para outras equipes, com a maioria do grupo retornando ao Pici para 2026.

Com o objetivo de uma reformulação do elenco, necessária independentemente da permanência ou não, uma parte dos jogadores pode ser utilizada para os novos objetivos da instituição, visto a existência de um contrato vigente. Em outra perspectiva, também são ativos que podem ser vendidos ou funcionar em eventuais operações de transferência, promovendo um impacto financeiro no orçamento.

Dos nomes nessa situação, o único que encerra contrato no Fortaleza junto do tempo de empréstimo é o goleiro Santos, que foi cedido ao Athletico-PR até o fim de 2025. Os demais nomes são: os zagueiros Tomás Cardona (Tigre, da Argentina), Tobías Figueiredo (Athletico-PR) e Jhonatan Silva (Athletic-MG); o lateral-esquerdo Felipe Jonatan (Mirassol); o volante Kauan (Atlético-GO); o meia Calebe (Alavés, da Espanha); além dos atacantes Guilherme Cachoeira (Athletic-MG), Iarley (América-RN) e Imanol Machuca (Vélez, da Argentina).

Desses atletas, os que ainda iniciam 2026 sob vigência de empréstimo são Felipe Jonatan, Calebe e Iarley. As definições devem ocorrer ao fim da Série A.

Jogadores emprestados pelo Fortaleza com contrato para 2026

GOL | Santos (Athletico-PR)

O goleiro Santos em ação pelo Athletico-PR
Legenda: O goleiro Santos é tido como ídolo do Athletico-PR
Foto: José Tramontin / Athletico-PR

  • Contrato: até o fim de 2025.
  • Empréstimo: até o fim de 2025.
  • Jogos: 25
  • Titular: 25
  • Gols sofridos: 26

ZAG | Cardona (Tigre, da Argentina)

Cardona em ação pelo Fortaleza
Legenda: O zagueiro argentino Tomás Cardona pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Tigre, da Argentina
Foto: divulgação / Tigre-ARG

  • Contrato: até o fim de 2026.
  • Empréstimo: até o fim de 2025.
  • Jogos: 10
  • Titular: 8
  • Gol: 0
  • Assistência: 0

ZAG | Tobias Figueiredo (Athletico-PR)

Tobias Figueiredo em ação pelo Athletico-PR
Legenda: O zagueiro português Tobias Figueiredo pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Athletico-PR
Foto: José Tramontin / Athletico-PR

  • Contrato no Fortaleza: junho de 2026.
  • Empréstimo: até o fim de 2025.
  • Jogos: 12
  • Titular: 10
  • Gol: 1
  • Assistência: 0

ZAG | Jhonatan Silva (Athletic-MG)

Jhonatan Silva em ação pelo Athletic-MG
Legenda: O zagueiro Jhonatan Silva tem passagem pelas categorias de base do Fortaleza
Foto: divulgação / Athletic-MG

  • Contrato no Fortaleza: até o fim de 2026.
  • Empréstimo: até o fim de 2025.
  • Jogos: 16
  • Titular: 9
  • Gols: 2
  • Assistência: 0

LAE | Felipe Jonatan (Mirassol)

Felipe Jonatan em ação pelo Mirassol
Legenda: Felipe Jonatan está no elenco do Mirassol, com grande campanha na Série A
Foto: JP Pinheiro / Mirassol

  • Contrato no Fortaleza: até abril de 2027.
  • Empréstimo: até março de 2026.
  • Jogos: 4
  • Titular: 2
  • Gol: 0
  • Assistência: 0

VOL | Kauan (Atlético-GO)

Kauan em ação pelo Atlético-GO
Legenda: O volante Kauan tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-20
Foto: Bruno Corsino / Atlético-GO

  • Contrato no Fortaleza: até maio de 2028.
  • Empréstimo: até o fim de 2025.
  • Jogos: 35
  • Titular: 15
  • Gol: 0
  • Assistência: 0

MEI | Calebe (Alavés, da Espanha)

Calebe em ação pelo Alavés, da Espanha
Legenda: O meia Calebe foi emprestado pelo Alavés, da Espanha
Foto: divulgação / Alavés

  • Contrato no Fortaleza: até o fim de 2028.
  • Empréstimo: até junho de 2026.
  • Jogos: 8
  • Titular: 5
  • Gol: 0
  • Assistência: 0

ATA | Iarley (América-RN)

Iarley em ação pelo América-RN
Legenda: O atacante Iarley foi anunciado pelo América-RN para a sequência de 2025
Foto: divulgação / América-RN

  • Contrato no Fortaleza: até o fim de 2026.
  • Empréstimo: até novembro de 2026.
  • Jogos: 0
  • Titular: 0
  • Gol: 0
  • Assistência: 0

ATA | Guilherme Cachoeira (Athletic-MG)

Guilherme Cachoeira em ação pelo Athletic-MG
Legenda: O atacante Guilherme Cachoeira foi emprestado ao Athletic-MG na reta final da Série B
Foto: divulgação / Athletic-MG

  • Contrato no Fortaleza: até o fim de 2027.
  • Empréstimo: até o fim de 2025.
  • Jogos: 9
  • Titular: 2
  • Gol: 0
  • Assistência: 0

ATA | Machuca (Vélez Sarsfield, da Argentina)

Machuca em ação pelo Vélez Sarsfield, da Argentina
Legenda: O atacante Machuca foi emprestado pelo Fortaleza para o Vélez Sarsfield, da Argentina
Foto: divulgação / Vélez Sarsfield

  • Contrato no Fortaleza: até o fim de 2027.
  • Empréstimo: até o fim de 2025.
  • Jogos: 24
  • Titular: 16
  • Gol: 1
  • Assistência: 1
