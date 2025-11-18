Fortaleza tem 10 jogadores emprestados; veja desempenho e tempo de contrato

Em uma reta final de temporada difícil, com risco de rebaixamento à Série B, a diretoria do Fortaleza monitora também os atletas emprestados pelo clube ao longo do ano. No momento, a equipe possui 10 jogadores cedidos para outras equipes, com a maioria do grupo retornando ao Pici para 2026.

Com o objetivo de uma reformulação do elenco, necessária independentemente da permanência ou não, uma parte dos jogadores pode ser utilizada para os novos objetivos da instituição, visto a existência de um contrato vigente. Em outra perspectiva, também são ativos que podem ser vendidos ou funcionar em eventuais operações de transferência, promovendo um impacto financeiro no orçamento.

Dos nomes nessa situação, o único que encerra contrato no Fortaleza junto do tempo de empréstimo é o goleiro Santos, que foi cedido ao Athletico-PR até o fim de 2025. Os demais nomes são: os zagueiros Tomás Cardona (Tigre, da Argentina), Tobías Figueiredo (Athletico-PR) e Jhonatan Silva (Athletic-MG); o lateral-esquerdo Felipe Jonatan (Mirassol); o volante Kauan (Atlético-GO); o meia Calebe (Alavés, da Espanha); além dos atacantes Guilherme Cachoeira (Athletic-MG), Iarley (América-RN) e Imanol Machuca (Vélez, da Argentina).

Desses atletas, os que ainda iniciam 2026 sob vigência de empréstimo são Felipe Jonatan, Calebe e Iarley. As definições devem ocorrer ao fim da Série A.

Jogadores emprestados pelo Fortaleza com contrato para 2026

GOL | Santos (Athletico-PR)

Legenda: O goleiro Santos é tido como ídolo do Athletico-PR Foto: José Tramontin / Athletico-PR

Contrato: até o fim de 2025.

Empréstimo: até o fim de 2025.

Jogos: 25

Titular: 25

Gols sofridos: 26

ZAG | Cardona (Tigre, da Argentina)

Legenda: O zagueiro argentino Tomás Cardona pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Tigre, da Argentina Foto: divulgação / Tigre-ARG

Contrato: até o fim de 2026.

Empréstimo: até o fim de 2025.

Jogos: 10

Titular: 8

Gol: 0

Assistência: 0

ZAG | Tobias Figueiredo (Athletico-PR)

Legenda: O zagueiro português Tobias Figueiredo pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Athletico-PR Foto: José Tramontin / Athletico-PR

Contrato no Fortaleza: junho de 2026.

Empréstimo: até o fim de 2025.

Jogos: 12

Titular: 10

Gol: 1

Assistência: 0

ZAG | Jhonatan Silva (Athletic-MG)

Legenda: O zagueiro Jhonatan Silva tem passagem pelas categorias de base do Fortaleza Foto: divulgação / Athletic-MG

Contrato no Fortaleza: até o fim de 2026.

Empréstimo: até o fim de 2025.

Jogos: 16

Titular: 9

Gols: 2

Assistência: 0

LAE | Felipe Jonatan (Mirassol)

Legenda: Felipe Jonatan está no elenco do Mirassol, com grande campanha na Série A Foto: JP Pinheiro / Mirassol

Contrato no Fortaleza: até abril de 2027.

Empréstimo: até março de 2026.

Jogos: 4

Titular: 2

Gol: 0

Assistência: 0

VOL | Kauan (Atlético-GO)

Legenda: O volante Kauan tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-20 Foto: Bruno Corsino / Atlético-GO

Contrato no Fortaleza: até maio de 2028.

Empréstimo: até o fim de 2025.

Jogos: 35

Titular: 15

Gol: 0

Assistência: 0

MEI | Calebe (Alavés, da Espanha)

Legenda: O meia Calebe foi emprestado pelo Alavés, da Espanha Foto: divulgação / Alavés

Contrato no Fortaleza: até o fim de 2028.

Empréstimo: até junho de 2026.

Jogos: 8

Titular: 5

Gol: 0

Assistência: 0

ATA | Iarley (América-RN)

Legenda: O atacante Iarley foi anunciado pelo América-RN para a sequência de 2025 Foto: divulgação / América-RN

Contrato no Fortaleza: até o fim de 2026.

Empréstimo: até novembro de 2026.

Jogos: 0

Titular: 0

Gol: 0

Assistência: 0

ATA | Guilherme Cachoeira (Athletic-MG)

Legenda: O atacante Guilherme Cachoeira foi emprestado ao Athletic-MG na reta final da Série B Foto: divulgação / Athletic-MG

Contrato no Fortaleza: até o fim de 2027.

Empréstimo: até o fim de 2025.

Jogos: 9

Titular: 2

Gol: 0

Assistência: 0

ATA | Machuca (Vélez Sarsfield, da Argentina)

Legenda: O atacante Machuca foi emprestado pelo Fortaleza para o Vélez Sarsfield, da Argentina Foto: divulgação / Vélez Sarsfield