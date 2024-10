Executivo do Ceará revela atletas do elenco com propostas recusadas na janela; veja lista

Com foco no acesso à Série A, a diretoria do Ceará recusou diversas propostas no mercado para atletas do elenco atual na janela de transferência, que foi encerrada no dia 2 de setembro. O planejamento era manter os principais destaques para a sequência da Série B sob o comando de Léo Condé. Ao todo, nove atletas despertaram interesse de outros clubes.

A informação foi revelada por Lucas Drubscky, executivo de futebol alvinegro, durante participação no CearáCast, podcast do Sistema Verdes Mares que teve novo episódio divulgado nesta quinta-feira (3).

Legenda: Executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky participa do processo das definições de mercado do elenco Foto: Gabriel Silva / Ceará

A lista contempla os zagueiros David Ricardo e Matheus Felipe, o lateral-direito Rafael Ramos, os meias Lourenço e Lucas Mugni, além dos atacantes Facundo Barceló, Erick Pulga, Saulo e Aylon.

As ofertas e sondagens seriam do mercado nacional e internacional. O departamento de futebol entende que os citados estão entre os titulares e necessitam de reposição, a operação mais difícil.

“Teve proposta de equipe que está brigando nas primeiras oito posições da Série A. Já a proposta oficial, de fora, teve também para Pulga e David Ricardo. Teve oferta também para Lucas Mugni, Lourenço, Rafael Ramos, Matheus Felipe, que era a situação do Athletico-PR, além do Barceló, que é contato de gente interessada, o Saulo e o Aylon. Negociamos os que a gente quis, já os outros, fizemos uma pedida para não aceitar. O Pulga, por exemplo, a gente definiu um valor, se tiver um maior, ainda que ele seja uma peça fundamental para o acesso, vende, mas seria um valor astronômico, a maior venda do Nordeste [..] o David Ricardo também, que a gente disse que só ia sair se fosse tanto. E propostas que balançam os caras, principalmente de fora do Brasil. Porque hoje estão jogando em um clube grande, de camisa, com uma torcida fantástica, ficam alucinados no Castelão, com uma baita cidade, então daqui do Brasil é difícil. Agora de fora, um agente chega e oferece 4 vezes o que ele ganha, então mexe com a cabeça, mas aí entra o nosso trabalho de mostrar que tem coisa melhor, uma conquista, a carreira, e tem o trabalho de confiar no projeto". Lucas Drubscky Executivo de futebol do Ceará

No caso de Matheus Felipe, o defensor está emprestado ao Vovô pelo Athletico-PR até o fim de 2024. Em julho, o clube paranaense solicitou o retorno do zagueiro para a disputa da Série A, mas a gestão alvinegra interveio no processo e negociou a permanência da peça, que segue até dezembro.

No fim, a aposta é pelo desempenho esportivo. Restando nove rodadas para o fim da Série B, o Ceará aparece na 6ª posição, com 45 pontos. O clube pode entrar no G-4 em caso de vitória contra o Sport, em confronto marcado para a próxima segunda-feira (7), às 21h, na Arena Pernambuco.