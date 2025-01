Everaldo e foco no mercado sul-americano: a busca do Ceará pelo camisa 9

A diretoria do Ceará tem uma prioridade no momento para 2025: contratar um centroavante. Sem esse perfil no atual elenco, o clube busca um “novo camisa 9” para a sequência da temporada e, apesar do mercado inflacionado e necessidade de mais investimento, trabalha com alguns nomes na mesa no momento e promete sacramentar a escolha em breve.

O Diário do Nordeste apurou que a tendência é que esse reforço seja do mercado sul-americano. Com opções analisadas e diversos nomes indicados ao departamento de futebol, seja via scout ou através de intermediários, a gestão trabalha com cautela para ser assertiva na opção escolhida.

Legenda: Atualmente, Aylon faz a função mais centralizada no esquema ofensivo do Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará

O caminho no exterior ficou mais evidente após dificuldades no mercado nacional. Inúmeros atletas foram sondados e procurados, mas as negociações não avançaram, o que potencializou essa definição. Desde o início, apesar de preferências, a equipe sempre trabalhou com mais de uma alternativa.

Um dos favoritos, por exemplo, era o centroavante Everaldo, do Bahia. Com 33 anos, o jogador disputou 58 jogos em 2024, com 11 gols e seis assistências. O Ceará iniciou tratativas e até conseguiu a liberação junto ao Tricolor para seguir na operação, mas as tratativas com o atleta não avançaram.

Apesar disso, não está descartado. No entanto, há o entendimento de mais urgência na contratação.

Legenda: O uruguaio Mastriani foi um dos principais goleadores do Athletico-PR em 2024 Foto: Gustavo Oliveira / Athletico-PR

Dentre os consultados no país, outro foi o atacante uruguaio Gonzalo Mastriani, do Athletico-PR. As conversas se encerram logo no estágio inicial após o retorno sobre as exigências para a venda. Aos 31 anos, o centroavante disputou 47 partidas no último ano, com 16 gols, além de cinco assistências.

A demora no anúncio aumenta a pressão e a expectativa junto ao torcedor alvinegro. Todavia, é evidente que o clube não pode desperdiçar recursos e, por isso, trabalha com paciência. O Vovô sabe que essa é a posição que exigirá mais investimento, seja em direitos econômicos ou salários.

No atual elenco, os atacantes disponíveis para o técnico Léo Condé são: Aylon, Pedro Henrique, Fernandinho, Galeano, Bruno Tubarão e João Victor. Desses, Aylon e Pedro Henrique podem atuar centralizados, caso seja necessário. O meia paraguaio Jorge Recalde também pode fazer a função.