Escalação ideal do Fortaleza para a 2ª fase do Campeonato Cearense de 2026

O Fortaleza inicia a 2ª fase do Campeonato Cearense de 2026 nesta segunda-feira (26) contra o Floresta. Às 20h30, no estádio Presidente Vargas (PV), o clube cearense começa a saga em busca de uma vaga na semifinal e com uma missão: definir a escalação ideal do treinador Thiago Carpini.

Após quatro jogos e muitos testes, onde encerrou invicto e como líder do Grupo A, o Leão deve afunilar a definição de uma espinha dorsal, ainda com muitas pendências no elenco. Por isso, uma primeira amostragem deve ocorrer logo mais, até com opção da plataforma tática preferida (4-3-3 ou 3-4-3) a fim de dar maior entrosamento ao grupo e aproveitar as semans espaçadas entre os jogos como um processo de regeneração e administração da carga física.

Pelos últimos resultados, com avaliação do rendimento, um possível time teria: Brenno; Mailton, Brítez, Cardona e Lucas Crispim; Pierre, Sasha e Lucca Prior; Moisés, Pochettino e Adam Bareiro.

Legenda: O Fortaleza busca um time ideal para a sequência da temporada de 2026 Foto: reprodução / Lineup11

Poucas opções

Nas laterais, Mailton e Crispim são as únicas alternativas. No meio-campo, Rodrigo foi mais utilizado, no entanto, Prior tem mais capacidade criativa. Na frente, pela ausência de pontas, o trio possível conta com Moisés, Pochettino e Adam Bareiro. Recém-chegados, o zagueiro Luan Freitas e os volantes Ryan e Ronald também lutam por espaço.

Legenda: Ryan é um dos principais reforços do Fortaleza para a temporada de 2026 Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Por todo o contexto de montagem, tudo está longe do ideal. Além disso, Carpini também fez um apelo à gestão para não perder mais jogadores, visto que já teve 16 saídas.

Assim, o embate com o Floresta é mais uma parte do processo de maturação do “novo Fortaleza”. E os objetivos envolvem definir uma “cara” com o que tem, integrar quem chegou e melhorar os quesitos técnicos e táticos até os principais desafios, como o Clássico-Rei do dia 8 de fevereiro, domingo, às 18h, na Arena Castelão, pela 3ª rodada. Atrelado à tudo isso, precisa avançar às semifinais do Campeonato Cearense.