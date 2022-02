Entenda o motivo da saída de Felipe Alves do Fortaleza; goleiro se despede do clube

O Fortaleza emprestou o goleiro Felipe Alves ao Juventude. Com 142 jogos pelo clube, o “Homem de Gelo”, como era chamado pela torcida tricolor, foi cedido até o fim da temporada de 2022. E a decisão pela saída estava decretada internamente no clube desde o encerramento de 2021.

O motivo é o desgaste interno com a comissão técnica, liderada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda. O contrato no Leão é até dezembro de 2023, renovado no último ano, e segue como ativo.

Assim, a decisão atravessa o âmbito da convivência interna, que era “insustentável”. Felipe Alves iniciou a temporada como titular, perdeu espaço por um aspecto técnico na análise do comandante, se tornou reserva, e então entrou em atrito com essa situação, gerando o acordo entre as partes para um empréstimo.

Nas redes sociais, o arqueiro postou mensagem se despedindo do clube. "Sigo em 2022 para um novo desafio, porém, levo vocês no meu coração", escreveu em conta oficial no Instagram.

Atletas emprestados pelo Fortaleza em 2022

GOL - Felipe Alves (33) | emprestado ao Juventude.

GOL - Kennedy (22) | emprestado ao Sergipe-SE.

ZAG - João Paulo (24) | emprestado ao Náutico.

ZAG - Quintero (26) | emprestado ao Vasco da Gama.

LAE - Pedro Vitor (23) | emprestado ao Náutico.

LAE - Bruno Melo (29) | emprestado ao Corinthians.

LAE - Miguel (20) | emprestado ao Boa Vista-RJ.

LAE - Nathan (23) | emprestado ao Athletic-MG.

VOL - Pablo (24) | emprestado ao Vitória-BA.

MEI - Ryan Guilherme (19) | emprestado ao Boa Vista-RJ.

MEI - Luiz Henrique (22) | emprestado ao Vasco da Gama.

ATA - Gustavo Coutinho (23) | emprestado ao Botafogo-PB.

ATA - Thiaguinho (22) | emprestado ao RB Bragantino.

Por isso, o goleiro realizou treinos separados nos primeiros meses do ano, não sendo reintegrado ao time principal até o desfecho da situação de mercado, onde poderá ter minutagem e brigar por espaço em outro elenco. Para o setor, o departamento de futebol optou pela contratação de Fernando Miguel e a integração de Hugo, destaque das categorias de base.

Dos remanescentes, Boeck teve o vínculo renovado - em critério técnico e de liderança - assim como Max Walef foi mantido, sem que haja cadeira cativa no time principal. Independente do titular no momento, a escolha é de Vojvoda e pode ser alterada no decorrer da temporada.