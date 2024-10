Emprestado pelo Ceará, David é campeão brasileiro Sub-20 pelo Palmeiras e pode ser vendido

Uma das principais joias das categorias de base do Ceará, o meia David se sagrou campeão brasileiro Sub-20 pelo Palmeiras nesta segunda-feira (30), com a vitória por 3 a 0 contra o Cruzeiro, no Allianz Parque/SP. O atleta de 20 anos participou de toda a campanha, se alternando entre titular e reserva. No acordo, foi cedido do Vovô para os paulistas no início de 2024 até 31 de janeiro de 2025.

O Diário do Nordeste apurou que há uma cláusula de opção de compra de 50% dos direitos econômicos pelo Palmeiras por R$ 750 mil. Agora, o meia segue no elenco para a sequência do Campeonato Paulista Sub-20, onde o Verdão está nas quartas de final contra o arquirrival Corinthians, com jogos de ida e volta - a equipe defende o título.

Legenda: Em 2020, quando defendia o Ceará, o meia David foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 Foto: Mauro Horita / CBF

Com passagens pela Seleção Brasileira Sub-17, David se destacou na base alvinegra pelo talento e a visão de jogo. Com sondagens anteriores do mercado como Flamengo, o atleta foi emprestado ao Internacional em 2023 durante uma negociação da equipe principal pelo lateral-esquerdo Paulo Victor. Os gaúchos tinham a possibilidade de exercer a compra, mas também não ativaram essa cláusula.

O jovem é irmão do meia Robert, também revelado pelo Ceará e agora no Grêmio. Pelo Palmeiras, em 2025, foram 36 partidas, com cinco gols marcados até o momento.

David será vendido ao Palmeiras?

A diretoria do Ceará monitora a situação de David e aguarda um posicionamento do Palmeiras. Até agora, o clube paulista não sinalizou a ativação da cláusula de compra. A base alviverde é tida como a principal do futebol brasileiro, com revelações recentes de nomes como Endrick e Estêvão, convocados inclusive para a Seleção Brasileira.

Caso a operação não seja concluída, o meia retorna ao elenco alvinegro em 2025. Na ocasião, estará com 21 anos e não será mais utilizado no Sub-20. Deste modo, deve permanecer no time profissional e aguarda oportunidades da comissão técnica. Outra movimento possível é uma negociação em definitivo ou novo empréstimo, visto que o jovem sempre desperta interesse do mercado nacional e internacional.

O contrato no Vovô é até dezembro de 2025. Com multa milionária, recebeu poucas oportunidades no profissional deste então, apesar do sucesso nas categorias de base.