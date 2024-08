Quando será a convocação da Seleção Brasileira? Lista deve ter nomes da Série A

O técnico Dorival Júnior deixou a convocação da Seleção Brasileira para a próxima semana. Com o início dos campeonatos europeus no sábado (17), a comissão técnica vai acompanhar a situação física dos atletas que atuam no exterior para definir a lista final dos confrontos contra Equador (6 de setembro) e Paraguai (10) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Pelo regulamento da Fifa, o nome dos convocados deve ser enviado até 15 dias antes da partida. Logo, a CBF tem até a próxima quinta (22) para comunicar oficialmente - o que pode ocorrer antes. A expectativa inicial era de convocação nesta sexta (16).

Em contato com a assessoria de comunicação da entidade, o Diário do Nordeste confirmou a indefinição da data. A tendência é que tudo seja anunciado na semana seguinte. A dúvida sobre os jogadores das ligas europeias pode facilitar a convocação de mais nomes presentes da Série A.

Legenda: O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, foi convocado da Copa América Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Na Copa América, os únicos que foram chamados e atuavam no Brasileirão eram os goleiros Rafael (São Paulo) e Bento (ex-Athletico-PR e hoje no Al-Nassr, da Arábia Saudita), o lateral-esquerdo Guilherme Arana (Atlético-MG) e o atacante Endrick (vendido pelo Palmeiras para o Real Madrid).

Segundo o portal Terra, os clubes devem ser avisados até sábado (17). Deste modo, a estratégia é comunicar sobre mais de 23 atletas e, após análise dos jogos do fim de semana, reduzir essa lista.

E se cada time do G-6 da Série A tivesse um convocado?

Como forma de premiar o desempenho dos times na Série A de 2024, aproveitando também o baixo condicionamento físico de atletas que atuam no exterior, uma vez que estão em ritmo de pré-temporada, o Diário do Nordeste lista nomes dos clubes do G-6 que poderiam ser convocados.

A restrição é pelo desempenho das respectivas equipes no Brasileirão: Botafogo (1º), Fortaleza (2º), Flamengo (3º), Palmeiras (4º), São Paulo (5º) e Cruzeiro (6º). Artilheiro do futebol brasileiro em 2024, o atacante Pedro sentiu uma lesão muscular na última quinta (15), na vitória rubro-negra contra o Bolívar por 2 a 0, pelas oitavas de final da Libertadores, e por isso não será opção pelo Flamengo.

Luiz Henrique (Botafogo)

Legenda: Luiz Henrique é um dos protagonistas do ataque do Botafogo Foto: divulgação / Botafogo

Com 23 anos, é um dos destaques do líder da Série A. Atuando pelos lados do campo, o atacante já soma sete gols e cinco assistências em 2024, sendo responsável pela produção ofensiva do Botafogo. Com menos partidas, igualou a temporada mais goleadora da carreira, que foi em 2021.

João Ricardo (Fortaleza)

Legenda: João Ricardo está entre os melhores goleiros da Série A de 2024 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O goleiro de 35 anos vive a melhor fase da carreira e está entre os melhores da posição na Série A. Destaque do Fortaleza, é o maior símbolo da 3ª melhor defesa do Brasileirão, com 21 gols sofridos. O detalhe: o time cearense nunca teve nenhum atleta convocado para a Seleção Brasileira principal.

Fabrício Bruno (Flamengo)

Legenda: Titular do Flamengo, Fabrício Bruno foi convocado para amistosos da Seleção Brasileira em 2024 Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

No rol de melhores zagueiros do futebol nacional, o atleta de 28 anos esteve presente nas primeiras convocações de Dorival Júnior e foi até titular em amistosos contra Inglaterra e Espanha em 2024. Perdeu disputa por vaga com outros nomes do exterior, mas faz parte dos selecionáveis do técnico.

Raphael Veiga (Palmeiras)

Legenda: Raphael Veiga é responsável pela bora parada no Palmeiras Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Um dos nomes mais consistentes do país nos últimos anos, o meia de 29 anos é protagonista no Palmeiras e responsável direto pela bola parada, uma das principais armas da equipe. Ao todo, detém 11 gols e sete assistências, além de algumas convocações recentes para a Seleção Brasileira.

Lucas Moura (São Paulo)

Legenda: Lucas Moura retomou o protagonismo no São Paulo e atravessa momento goleador Foto: Nilton Fukuda / São Paulo

Com passagens por Paris Saint-Germain (PSG) e Tottenham, o atacante retornou ao Brasil em 2023 e, na atual temporada, vive grande fase aos 32 anos. Com velocidade, é a principal peça do atual campeão da Copa do Brasil e atingiu a marca de nove gols e seis assistências. Tido como grande promessa da geração passada do país, apareceu pela última vez para a Seleção Brasileira em 2018.

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Legenda: Matheus Pereira é um dos cotados a craque da Série A de 2024 Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O meia é um dos cotados a craque da Série A de 2024 pelo Cruzeiro. Com 28 anos, chama a responsabilidade na temporada e já totaliza nove gols e 12 assistências. Assim, reúne características de uma camisa 10 bem clássico, posição essa que está escassa nas últimas convocações do Brasil.