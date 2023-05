Conselho Deliberativo do Ceará: reforma do estatuto e participação do torcedor; entenda processo

Um novo ciclo é iniciado em Porangabuçu. A temporada de 2023 surgiu com esssa perspectiva para o Ceará Sporting Club: reconstrução interna e um novo caminho junto ao torcedor. Assim, o clube passou por mudanças de gestão na Diretoria Executiva e no Conselho Deliberativa, e se desenha para um passo ainda maior: a reformulação do estatuto de uma instituição de 108 anos de fundação.

O próximo passo é a formação de um comitê com 11 conselheiros para reavaliar a ‘carta magna’ do time alvinegro e pensar em modernizações visando ser plural e inclusivo.

A expectativa é de que um projeto seja montado, após a análise do estatuto, para apreciação posterior em Assembleia Geral, com foco em temas importantes como a possibilidade do sócio-torcedor votar na escolha do novo presidente - o mandato atual de João Paulo Silva encerra em 2024.

Legenda: O novo Conselho Deliberativo do Ceará foi eleito em fevereiro, com mandado até 2026 Foto: Israel Simonton / Ceará

Nos bastidores, um agente importante é o presidente do Conselho Deliberativo, José Barreto Filho. Eleito em 2023 com nome de coalização na disputa política alvinegra, o ex-juiz trata a renovação estatutária como pilar na democratização do Ceará e também na transparência do clube.

Dr. Barreto Filho Presidente do Conselho Deliberativo “O nosso estatuto é antigo até certo ponto, mas é mais emendado do que deveria ter sido. A partir das exigências que a modernidade precisava, as emendas eram feitas, e não tinha um certo cuidado para recepcionar o artigo anterior, e isso gera um choque que vira intervenção judicial, interpretação diversa, então a modernidade é isso, colocar o estatuto de uma forma que sirva ao clube sem se questionar a interpretação, que seja claro, didático, que as pessoas entendam rapidamente”.

Mudanças e participação popular

A comissão de análise estatutária, sem a presença do presidente do Conselho Deliberativo, será responsável pela inclusão (ou remoção) de pautas presentes no estatuto, através de uma proposta de renovação. Apesar disso, temas muitos cobrados pelo torcedor devem entrar em discussão.

Para além do voto concedido ao sócio na escolha da Diretoria Executiva, a remuneração de diretores para exigir uma dedicação exclusiva no cargo, a formalização de um regimento interno para condução de eleições e um estudo sobre SAF são alguns dos tantos pontos importantes do debate.

Internamente, integrantes do Conselho também estudam a incorporação de sugestões advindas do torcedor do Ceará. Um dos caminhos seria a criação de um canal oficial para os apontamentos da torcida. Assim, a participação popular também teria um peso nesta formação do novo estatuto.

300 conselheiros

O Conselho Deliberativo é um órgão político e institucional do Ceará que faz determinações para que a Diretoria Executiva coloque em prática na gestão. “O que compete ao Conselho é fiscalizar, ser parceiro, cobrar e, pelo próprio nome, aconselhar”, explica Dr. José Barreto Filho.

Hoje, o clube tem cerca de 300 conselheiros. O grupo tem reuniões mensais, enquanto a cúpula do Conselho, que é formado pelo presidente Barreto, Herbet Gonçalves, 1º vice, Márcio Forti, 2º vice, Castelo Camurça, secretário geral, e Joathan Machado, secretário adjunto, faz encontros semanais.

Castelo Camurça. Secretário Geral do Conselho Deliberativo “São muitos anos aqui e estou me sentindo muito feliz com a chegada de nomes, pessoas com muita identificação com o Ceará porque não só tem história quem ocupa cargo, tem história quem trabalha a favor do Ceará seja em qual local for, dentro ou fora do clube. Hoje, estou feliz pelas mudanças, tratativas, práticas, gente com ideias novas, o mundo vive de mudança”.

A última atividade fiscalizatória do grupo, por meio de Assembleia, foi a aprovação das contas do Ceará da temporada de 2022. A cúmula também aprovou a entrada do clube na Liga Forte Futebol.