Conmebol define calendário de 2025 com Libertadores, Sul-Americana e Recopa; veja datas

A Conmebol definiu o calendário de competições da temporada de 2025. As finais da Copa Sul-Americana e Libertadores, por exemplo, serão em novembro, enquanto a agenda de jogos tem início com a Recopa, em fevereiro, promovendo o confronto entre os campeões da Sula e Liberta.

O cronograma é importante na organização da entidade e tem impacto nos clubes, como o Fortaleza. Na 3ª posição da Série A, restando 12 rodadas, o Leão está próximo de garantir matematicamente mais uma vaga em um torneio internacional, como durante o ano vigente, onde participa da Sula.

Por sinal, a Conmebol sacramentou que a final da Copa Sul-Americana em 2025 será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. No caso da Libertadores, o local ainda não foi definido. Já nas Datas Fifa, as janelas para as Eliminatórias da Copa do Mundo serão realizadas em março, junho e setembro.

Vale ressaltar que esses períodos culminam com a paralisação da Série A. O desafio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no entanto, é administrar a presença dos times brasileiros no novo Mundial de Clubes, realizado em 2025. O evento da Fifa será em junho e julho nos EUA.

Até o momento, os participantes nacionais confirmados são Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Confira o calendário de competições da Conmebol em 2025

Libertadores

1ª fase: 5 e 12 de fevereiro

2ª fase: 19 e 26 de fevereiro

3ª fase: 5 e 12 de março

Sorteio da fase de grupos: 19 de março

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: 4 de junho

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 29 de novembro

Copa Sul-Americana

1ª fase (jogo único): 5 de março

Sorteio da fase de grupos: 19 de março

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: 4 de junho

Playoffs: 16 e 23 de julho

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 22 de novembro

Recopa Sul-Americana

Ida: 19 de fevereiro

Volta: 26 de fevereiro