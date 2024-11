Como derrotas de Palmeiras e Sport beneficiaram Fortaleza e Ceará nas Séries A e B

Uma segunda-feira de alegria para torcedores de Ceará e Fortaleza, mesmo sem Vozão e Leão entrarem em campo. Derrotas de adversários diretos, no entanto, fizeram alvinegros e tricolores celebrarem e criarem ainda mais esperança de seus times alcançarem seus respectivos objetivos nas Séries A e B do Brasileirão 2024.

Na Série B, o Sport, atual terceiro colocado, perdeu por 2 a 1 para o Operário-PR. A derrota deixou o Ceará a apenas dois pontos do G-4. Caso o Vovô vença os seus três jogos restantes e o Sport empate pelo menos uma das três partidas que lhe restam, o Ceará estará matematicamente confirmado na Série A do Brasileirão em 2025.

Legenda: Montagem com torcedores de Ceará e Fortaleza Foto: Kid Júnior e JL Rosa / SVM

Na Série A, o Palmeiras, atual segundo colocado, perdeu por 2 a 0 para o Corinthians. O Verdão estacionou nos 61 pontos, apenas um à frente do Fortaleza, terceiro colocado. Caso o Palmeiras não vença seu próximo jogo e o Fortaleza conquiste uma vitória, o Leão assume a vice-liderança da Série A do Brasileirão 2024.

Para além de torcer por resultados negativos de adversários, Ceará e Fortaleza fizeram sua parte: o Vovô venceu o Avaí no domingo (3), por 2 a 0, na Arena Castelão; o Fortaleza venceu o Juventude no sábado (2), por 3 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Esperanças de acesso (para o Vovô) e título (para o Leão) renovadas.

*Nas férias do colunista titular, as postagens serão escritas por Daniel Farias.