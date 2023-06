Com Marinho, Fortaleza supera R$ 25 milhões na compra de jogadores desde 2022; veja lista

O Fortaleza se consolidou no mercado nas últimas temporadas ao ampliar movimentos de compra de jogadores do elenco. A operação mais recente foi a chegada do atacante Marinho, adquirido junto ao Flamengo por US$ 400 mil (cerca de R$ 2 milhões) em contrato até dezembro de 2025.

Ao todo, somando os dois anos anteriores, o clube totalizou investimento de R$ 25,6 milhões. Os maiores gastos foram no meia Calebe e no atacante Renato Kayzer, ambos por R$ 6 milhões cada.

No geral, o departamento de futebol realizou transações, valorizou os atletas e ainda acumulou contratações sem a necessidade de alto investimento. O maior caso foi o do atacante Moisés, comprado por R$ 3 milhões da Ponte Preta e vendido por R$ 24,5 milhões ao Cruz Azul-MEX.

O panorama é de crescimento. A evolução financeira, de orçamento, permite essas altas operações. Na projeção orçamentária para 2023, a diretoria estimou R$ 20 milhões para negociações. O montante engloba as compras dos direitos econômicos (R$ 10 milhões), além de luvas (R$ 5 milhões) e intermediação de atletas (R$ 5 mihões).

Investimento do Fortaleza em jogadores desde 2022

Calebe (Atlético-MG/2023): R$ 6 milhões.

Renato Kayzer (Athletico-PR/2022): R$ 6 milhões

Júnior Santos (Sanfrecce Hiroshima-JAP/2023): US$ 700 mil [cerca de R$ 3,6 milhões].

Dudu (Atlético-GO/2023): R$ 3,5 milhões.

Moisés (Ponte Preta/2022): R$ 3 milhões

Bruno Pacheco (Ceará/2023): R$ 2 milhões.

Marinho (Flamengo/2023): R$ 2 milhões .

. Ceballos (Quindío-COL/2022) + Landázuri (Del Valle-EQU/2022): R$ 1,5 milhão.

Pedro Rocha (Spartak Moscou-RUS/2022): R$ 1 milhão.