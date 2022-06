Cleber cresce de rendimento no Ceará e iguala Vina na artilharia do Clássico-Rei na Série A

O atacante Cleber brilhou no Clássico-Rei e garantiu a vitória do Ceará na quarta-feira (1º). Aos 55 do 1º tempo, um chute forte, sem chance de defesa, para explodir a nação alvinegra em festa ao vencer pela Série A. Um resultado na conta de quem venceu a crítica com trabalho (mais uma vez).

O impacto é coletivo, mas todos comemoram junto ao centroavante. Hoje, a reverência é justa: há uma fase positiva, com os aspectos individuais e o cenário mais útil ao elenco alvinegro em 2022. Com o gol do novo triunfo, se tornou o principal artilheiro da história do Clássico-Rei no Brasileirão ao lado de Vina, com três gols.

Leia mais Alexandre Mota Ceará tem 5ª vitória consecutiva contra Fortaleza na Série A e amplia tabu histórico no Clássico-Rei

Artilheiros na história do Clássico-Rei da Série A

(Ceará) Cléber e Vina: 3 gols.

(Ceará) Lima: 2 gols

(Ceará) Sérgio Alves, Yony, Rick, Kelvyn, Felipe Cardoso, Thiago Galhardo, Mano, Ivanir, Oliveira, Hamilton Melo, Vitor Hugo, Mirandinha e Osmar: 1 gol.

(Fortaleza): Tinga, Wellington Paulista, Juninho, Elói, Beijoca, Geraldino Saravá, Lucinho e Paulo Maurício: 1 gol.

Legenda: Cleber recebeu apoio dos companheiros do Ceará após o gol no Clássico-Rei Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na véspera do aniversário de 108 anos do clube, Cleber trouxe o presente em gol. Apesar das cobranças pelo desempenho, sempre manteve a postura intensa do dia a dia, de dedicação nos treinamentos e de não fugir da responsabilidade de ser quem sempre lutou pelo espaço no Vovô.

Lucas Silvestre Auxiliar técnico do Ceará "O professor pediu para eu chamar ele (contra o Independiente), e chamei o Cleber, que veio vaiado até o banco de reservas. E eu não entendi o porquê, vendo a dedicação dele nos treinamentos, o que faz quando está em campo, não consegui entender. Demos um passo atrás no Cleber, trabalhamos bastante com ele, conversamos, para que ele pudesse entregar tudo nesse retorno. A maneira como ele sai, o trabalho coletivo é de um ganho enorme então demos o passo atrás, orientamos, conversamos e ele entendeu que esse momento era importante. Agora volta e se torna fundamental. Profissionalmente, é um dos melhores que eu já vi”.

No Ceará desde 2020, Cleber Bonfim de Jesus soma 101 partidas pelo time alvinegro, com 21 gols. Na sequência recente, marcou quatro gols em cinco confrontos, sendo titular em três oportunidades e conquistando um título da Copa do Nordeste, além de classificação à Copa Sul-Americana em 2021.

No último jogo, teve o nome gritado pela torcida alvinegra em apoio. No intervalo curto de tempo, apesar da pressão externa, se manteve firme, em resiliência, recebendo as críticas e trabalhando.

A trajetória pode ser contada de diferentes formas, mas Clebão construiu com superação.Com 25 anos, tem contrato com o Ceará até o fim de 2023, com multas de 50 milhões de euros para o exterior e R$ 50 milhões no cenário nacional. O Vovô detém 85% dos direitos econômicos do atleta.