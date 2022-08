Clássico-Rei na Série A: Ceará pode entrar no G-10, Fortaleza tenta sair do Z-4; veja projeções

O Clássico-Rei do próximo domingo (14) ganhou mais peso com os momentos de Ceará e Fortaleza na Série A de 2022. O Vovô não vence há três rodadas, enquanto o Leão soma três partidas invictas. Assim, um resultado positivo pode ampliar a distância de pontuação entre os arquirrivais ou aproximá-los.

Hoje, na classificação, o Alvinegro está em 14º colocado, com 25 pontos. O Tricolor é o 17º, com 21. Assim, o Ceará busca se afastar do Z-4 e voltar a focar na parte alta, no G-10. O time de Vojvoda pode deixar a zona de rebaixamento se vencer e reduzir a margem ao rival para um ponto.

No contexto histórico, uma vitória no Clássico-Rei muda o ambiente e auxilia na retomada na elite. Hoje, uma vitória significaria uma recuperação alvinegra imediata ou a consolidação da reação tricolor.

Últimos jogos de Ceará e Fortaleza na Série A

19ª rodada: Juventude 1x0 Ceará | Fortaleza 0x0 Santos

20ª rodada: Ceará 1x2 Palmeiras | Cuiabá 0x1 Fortaleza

21ª rodada: Botafogo 1x1 Ceará | Fortaleza 3x0 Internacional

Desfalques para o Clássico-Rei

Ceará: Luiz Otávio, Messias e Zé Roberto (suspensos); Cléber, Diego Rigonato, Rodrigo Lindoso (DM); Bruno Pacheco e Jhon Vásquez (dúvida).

Fortaleza: Romarinho (suspenso) e Tinga (dúvida).

Peso da vitória

Legenda: Ceará e Fortaleza se enfrentam na 22ª rodada da Série A Foto: reprodução / SrGoool

Caminho do Ceará

Vitória : o Ceará pode subir até quatro posições e entrar no G-10. Para isso, precisa torcer ainda por tropeços de rivais diretos, como São Paulo e Botafogo. Além disso, amplia distância para o Z-4, que pode subir para sete pontos, mudando o foco para a recuperação na tabela.

: o Ceará pode subir até quatro posições e entrar no G-10. Para isso, precisa torcer ainda por tropeços de rivais diretos, como São Paulo e Botafogo. Além disso, amplia distância para o Z-4, que pode subir para sete pontos, mudando o foco para a recuperação na tabela. Empate : o Ceará pode subir duas posições (12º), se Goiás e Botafogo sejam derrotados. No pior cenário, segue na colocação atual (14º), mas diminui a margem para a zona de rebaixamento.

: o Ceará pode subir duas posições (12º), se Goiás e Botafogo sejam derrotados. No pior cenário, segue na colocação atual (14º), mas diminui a margem para a zona de rebaixamento. Derrota: o Ceará não corre risco de entrar na zona de rebaixamento, mas pode perder até duas posições e descer para 17º, a primeira posição antes do Z-4. Assim, ampliaria a espiral negativa de resultados.

Caminho do Fortaleza

Vitória : pode deixar a zona de rebaixamento e saltar até para a 15ª posição. Para isso, necessita que Coritiba ou Avaí não vençam. Caso contrário, mesmo vencendo, permanece dentro do Z-4.

: pode deixar a zona de rebaixamento e saltar até para a 15ª posição. Para isso, necessita que Coritiba ou Avaí não vençam. Caso contrário, mesmo vencendo, permanece dentro do Z-4. Empate : não consegue deixar a zona de rebaixamento, por conta do baixo número de vitórias como critério de desempate, e pode poder posições se Avaí ou Juventude venceram, caindo até para 19º.

: não consegue deixar a zona de rebaixamento, por conta do baixo número de vitórias como critério de desempate, e pode poder posições se Avaí ou Juventude venceram, caindo até para 19º. Derrota: no pior cenário, interrompe a sequência positiva na Série A e também pode voltar para a vice-lanterna, desde que Avaí e Juventude ganham na rodada. No cenário menos adverso, segue como 17º, mas com a margem para sair da zona de rebaixamento aumentando com os demais resultados.

Legenda: O Clássico-Rei alimenta uma rivalidade centenária de Ceará e Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Projeções de Ceará e Fortaleza antes da 22ª rodada

Rebaixamento : 18,2% (Ceará) | 36,6% (Fortaleza).

: 18,2% (Ceará) | 36,6% (Fortaleza). Classificação na Sul-Americana : 39,1% (Ceará) | 24,2% (Fortaleza).

: 39,1% (Ceará) | 24,2% (Fortaleza). Classificação para Libertadores: 3,9% (Ceará) | 1,8% (Fortaleza).

Jogos da 22ª rodada da Série A

13.08 - Goiás x Avaí | 16h30, no Serrinha.

13.08 - Corinthians x Palmeiras | 19h, no Neo Química Arena.

13.08 - Cuiabá x Juventude | 20h30, na Arena Pantanal.

13.08 - Botafogo x Atlético-GO | 21h, no Engenhão.

14.08 - Coritiba x Atlético-MG | 11h, no Couto Pereira.

14.08 - Flamengo x Athletico-PR | 16h, no Maracanã.

14.08 - São Paulo x Bragantino | 16h, no Morumbi.

14.08 - Ceará x Fortaleza | 16h, na Arena Castelão.

14.08 - América-MG x Santos | 18h, no Independência.

14.08 - Internacional x Fluminense | 19h, no Beira-Rio.