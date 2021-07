Ceará tem sequência positiva na Série A para recuperação na tabela; veja próximos jogos

O Ceará Sporting Club atravessa um momento de recuperação na Série A do Brasileiro. Com uma sequência de jogos difíceis, o clube se manteve invicto e evoluiu o desempenho gradativamente. Após oito rodadas, mantém os mesmos 10 pontos somados nas campanhas de 2019 e 2020.

A exigência na atual temporada é maior pelo investimento no elenco e o desempenho nas competições iniciais. No entanto, com desfalques, o time somou pontos importantes, como empate com líder Bragantino.

Sequência invicta do Ceará na Série A de 2021

Internacional 1x1 Ceará | Beira-Rio

Ceará 2x1 Atlético-MG | Arena Castelão

Ceará 1x1 São Paulo | Arena Castelão

Bragantino 0x0 Ceará | Nabi Abi Chedid

O reflexo imediato é de um grupo que torna a ser competitivo, o principal trunfo alvinegro no Brasileirão anterior. Com a confiança mais elevada, o time pode almejar melhores resultados.

Próximos jogos

Dentro do cálculo, a vitória é fundamental para marcar uma nova etapa do Vovô no Brasileirão. Quando conquistou a vaga para a Copa Sul-Americana no último ano, a equipe de Guto Ferreira conseguiu ser dominante e superar rivais como Goiás, Vasco e até o Flamengo, duas vezes.

Legenda: O técnico Guto Ferreira conseguiu uma sequência invicta do Ceará na Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM

Por isso, os próximos compromissos chegam com peso maior. A equipe tem duelos em que o resultado positivo é acessível e deve seguir pontuando para subir na tabela - melhorando o aproveitamento atual de 41,7%.

Para efeito de análise, em projeção do colunista Gustavo de Negreiros, com foco em uma campanha de 50 na pontuação, o Ceará está um atrás no calendário ideal. Logo, em cenário positivo nas rodadas seguintes, equipe pode retomar a meta, um objetivo que deve iniciar contra o Juventude.

Os próximos jogos do Ceará na Série A de 2021: