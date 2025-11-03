Ceará tem rodada perfeita na Série A; veja chances de rebaixamento e Sul-Americana

A 31ª rodada da Série A foi perfeita para o Ceará. Além da vitória contra o Fluminense por 2 a 0 no domingo (2), a combinação de resultados ainda permitiu que o Vovô abrisse sete pontos da zona de rebaixamento, encaminhando a permanência na 1ª divisão restando sete jogos para o fim do torneio.

Isso porque o Vovô subiu para 38 pontos, chegando na 12ª posição. O Vitória-BA é o primeiro do Z-4, em 17º, com 31. A vantagem traz tranquilidade para confirmar a primeira meta com mais uma vitória. E o próximo compromisso é o Clássico-Rei, quinta-feira (6), às 20h, na Arena Castelão - o Fortaleza está no Z-4, em 18º, com 28.

Legenda: O Ceará abriu sete pontos da zona de rebaixamento na reta final da Série A Foto: reprodução / SrGoool

A projeção atual para escapar é de 42, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em caso de um triunfo no Clássico-Rei, por exemplo, atingiria 41.

Assim, o movimento interno é para resolver esse cenário para lutar por um torneio internacional. No momento, as vagas para a Copa Sul-Americana são distribuídas do 8º ao 13º colocados, enquanto a Libertadores fica com o G-7. O índice pode aumentar a depender dos campeões da Sula, da Liberta e também da Copa do Brasil. Deste modo, o Vovô observa todos os cenários com muita atenção.

Chances do Ceará na Série A de 2025

Rebaixamento: 2,9%

Copa Sul-Americana: 60%

Libertadores: 0,6%

Legenda: Pedro Raul reencontrou o caminho das redes com uma assistência de Vina no Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pontuação do rebaixamento (UFMG)

45 pontos (0,6% chance de queda): + 2 vitórias e 1 empate

44 pontos (3,1% chance de queda): + 2 vitórias

43 pontos (11,1% chance de queda): + 1 vitória e 2 empates

42 pontos (27,5% chance de queda): + 1 vitória e 1 empate

Legenda: O Ceará precisa de mais três vitórias para garantir a permanência na Série A Foto: Kid Júnior / SVM

Pontuação para Copa Sul-Americana

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para a Copa Sul-Americana é de 47 pontos. A marca oferece 86,5% de chance de vaga.

Assim, o time precisa ganhar mais nove pontos. Logo, deve conquistar três vitórias. Na avaliação da gestão, esse é um objetivo palpável até o fim do Brasileirão. Hoje, a vaga é oferecida até o 13º colocado, mas pode aumentar até o 14º a depender dos títulos da Copa do Brasil (Cruzeiro, Vasco, Fluminense ou Corinthians); Sula (Atlético-MG) e Liberta (Flamengo ou Palmeiras).

48 pontos (96% chance de vaga): + 3 vitórias e 1 empate

47 pontos (86,4% chance de vaga): + 3 vitórias

46 pontos (67,1% chance de vaga): + 2 vitórias e 2 empates

45 pontos (41,7% chance de vaga): + 2 vitórias e 1 empate

Legenda: O Ceará está próximo de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026 Foto: Kid Júnior / SVM

Pontuação para Libertadores

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para a Copa Libertadores é de 57 pontos. A marca oferece 89,5% de chance de vaga.

Assim, a equipe precisa ganhar mais 19 pontos. Logo, deve conquistar seis vitórias e um empate. No aspecto histórico, esse seria um objetivo inédito até o fim do Brasileirão, só que exigiria uma campanha quase perfeita até o fim do Brasileirão. Hoje, a vaga é oferecida até o 7º colocado, mas pode aumentar até o 9º a depender dos títulos da Copa do Brasil (Cruzeiro, Vasco, Fluminense ou Corinthians); Sul-Americana (Atlético-MG) e Liberta (Flamengo ou Palmeiras).

58 pontos (96,5% chance de vaga): + 6 vitórias e 2 empates

57 pontos (89,5% chance de vaga): + 6 vitórias e 1 empate

56 pontos (76,3% chance de vaga): + 6 vitórias

55 pontos (56,4% chance de vaga): + 5 vitórias e 2 empates

Legenda: O Ceará também tem chance de vaga na Libertadores de 2026, apesar de mais difícil Foto: Ismael Soares / SVM

