Ceará tem 15 jogadores com contrato para a temporada de 2026; veja lista

Com a permanência encaminhada na Série A, a diretoria do Ceará intensifica o planejamento para a nova temporada e a reformulação do elenco. Com menor investimento em 2025, o retorno à elite nacional apresentou um perfil de contratação, que pode ser mais encorpado ao término do Brasileirão, em caso de conquista de vaga para um torneio internacional, como a Sul-Americana, e a ampliação de receitas. Deste modo, o Vovô já detém contrato com 15 jogadores para o próximo ano.

De todos os setores, o maior problema está nas laterais, com apenas o português Rafael Ramos apresentando um vínculo, válido até 2026. Nos demais setores, parte dos protagonistas do técnico Léo Condé estão assegurados: o goleiro Bruno Ferreira (2027), o zagueiro Willian Machado (2026), o volante Dieguinho (2026), o meia Vina (2026), além do atacante Pedro Henrique (2026).

Em contrapartida, a montagem do plantel passou também por empréstimos, o que exigirá um nível de investimento maior em caso de manutenções para 2026. Ao todo, são 10 emprestados. Em participação no Jogada 1º Tempo, o presidente alvinegro João Paulo Silva revelou que o clube já trabalha para efetuar as aquisições do lateral-direito Fabiano (Moreirense-POR), do lateral-esquerdo Matheus Bahia (Bahia) e do atacante Galeano (Rubio Ñu-PAR) ao término da temporada.

Vale ressaltar que outros destaques também foram cedidos ao Vovô. Com grande desempenho na reta final do Brasileirão, o zagueiro Marcos Victor é do Bahia, e o atacante Pedro Raul é do Corinthians. Um dado curioso: o vínculo mais longo é do centroavante Guilherme, da base, até 2028.

Confira os contratos do elenco atual do Ceará

Goleiros (4)

Richard: até o fim de 2026

Fernando Miguel: até o fim de 2025

Bruno Ferreira: até o fim de 2027

Keiller (Internacional): até o fim de 2025

Zagueiros (6)

Marllon: até o fim de 2026

Éder: até o fim de 2026

Gabriel Lacerda: até o fim de 2025

Luiz Otávio: até o fim de 2025

Marcos Victor (Bahia): até o fim de 2025

Willian Machado: até o fim de 2026

Laterais-esquerdos (2)

Matheus Bahia (Bahia): até o fim de 2025

Nicolas: até o fim de 2025

Laterais-direitos (2)

Fabiano (Moreirense-POR): até o fim de 2025

Rafael Ramos: até o fim de 2026

Volantes (6)

Dieguinho: até o fim de 2026

Richardson: até o fim de 2026

Fernando Sobral (Cuiabá): até o fim de 2025

Lucas Lima: até o fim de 2027

Zanocelo (Santos): até o fim de 2025

Lourenço: até o fim de 2025

Meias (3)

Lucas Mugni: até o fim de 2025

Vina: até o fim de 2026

Matheus Araújo: até o fim de 2027

Atacantes (9)