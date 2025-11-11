Diário do Nordeste
Ceará tem 15 jogadores com contrato para a temporada de 2026; veja lista

Com a permanência encaminhada, o Vovô precisa trabalhar o elenco do próximo ano

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:35)
Alexandre Mota
Legenda: Um dos principais nomes do elenco do Ceará, Dieguinho tem contrato até o fim de 2026
Foto: Gabriel Silva / Ceará

Com a permanência encaminhada na Série A, a diretoria do Ceará intensifica o planejamento para a nova temporada e a reformulação do elenco. Com menor investimento em 2025, o retorno à elite nacional apresentou um perfil de contratação, que pode ser mais encorpado ao término do Brasileirão, em caso de conquista de vaga para um torneio internacional, como a Sul-Americana, e a ampliação de receitas. Deste modo, o Vovô já detém contrato com 15 jogadores para o próximo ano.

De todos os setores, o maior problema está nas laterais, com apenas o português Rafael Ramos apresentando um vínculo, válido até 2026. Nos demais setores, parte dos protagonistas do técnico Léo Condé estão assegurados: o goleiro Bruno Ferreira (2027), o zagueiro Willian Machado (2026), o volante Dieguinho (2026), o meia Vina (2026), além do atacante Pedro Henrique (2026).

Em contrapartida, a montagem do plantel passou também por empréstimos, o que exigirá um nível de investimento maior em caso de manutenções para 2026. Ao todo, são 10 emprestados. Em participação no Jogada 1º Tempo, o presidente alvinegro João Paulo Silva revelou que o clube já trabalha para efetuar as aquisições do lateral-direito Fabiano (Moreirense-POR), do lateral-esquerdo Matheus Bahia (Bahia) e do atacante Galeano (Rubio Ñu-PAR) ao término da temporada.

Vale ressaltar que outros destaques também foram cedidos ao Vovô. Com grande desempenho na reta final do Brasileirão, o zagueiro Marcos Victor é do Bahia, e o atacante Pedro Raul é do Corinthians. Um dado curioso: o vínculo mais longo é do centroavante Guilherme, da base, até 2028.

Confira os contratos do elenco atual do Ceará

Goleiros (4)

  • Richard: até o fim de 2026
  • Fernando Miguel: até o fim de 2025
  • Bruno Ferreira: até o fim de 2027
  • Keiller (Internacional): até o fim de 2025

Zagueiros (6)

  • Marllon: até o fim de 2026
  • Éder: até o fim de 2026
  • Gabriel Lacerda: até o fim de 2025
  • Luiz Otávio: até o fim de 2025
  • Marcos Victor (Bahia): até o fim de 2025
  • Willian Machado: até o fim de 2026

Laterais-esquerdos (2)

  • Matheus Bahia (Bahia): até o fim de 2025
  • Nicolas: até o fim de 2025

Laterais-direitos (2)

  • Fabiano (Moreirense-POR): até o fim de 2025
  • Rafael Ramos: até o fim de 2026

Volantes (6)

  • Dieguinho: até o fim de 2026
  • Richardson: até o fim de 2026
  • Fernando Sobral (Cuiabá): até o fim de 2025
  • Lucas Lima: até o fim de 2027
  • Zanocelo (Santos): até o fim de 2025
  • Lourenço: até o fim de 2025

Meias (3)

  • Lucas Mugni: até o fim de 2025
  • Vina: até o fim de 2026
  • Matheus Araújo: até o fim de 2027

Atacantes (9)

  • Aylon: até o fim de 2025
  • Pedro Raul (Corinthians): até o fim de 2025
  • Lucca: até o fim de 2027
  • Pedro Henrique: até o fim de 2026
  • Guilherme: até o fim de 2028
  • Rodriguinho (Cruzeiro): até o fim de 2025
  • Paulo Baya (Primavera-SP): até o fim de 2025
  • Fernandinho: até o fim de 2026
  • Galeano (Rubio Ñu, do Paraguai): até o fim de 2025
