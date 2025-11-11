Ceará tem 15 jogadores com contrato para a temporada de 2026; veja lista
Com a permanência encaminhada, o Vovô precisa trabalhar o elenco do próximo ano
Com a permanência encaminhada na Série A, a diretoria do Ceará intensifica o planejamento para a nova temporada e a reformulação do elenco. Com menor investimento em 2025, o retorno à elite nacional apresentou um perfil de contratação, que pode ser mais encorpado ao término do Brasileirão, em caso de conquista de vaga para um torneio internacional, como a Sul-Americana, e a ampliação de receitas. Deste modo, o Vovô já detém contrato com 15 jogadores para o próximo ano.
De todos os setores, o maior problema está nas laterais, com apenas o português Rafael Ramos apresentando um vínculo, válido até 2026. Nos demais setores, parte dos protagonistas do técnico Léo Condé estão assegurados: o goleiro Bruno Ferreira (2027), o zagueiro Willian Machado (2026), o volante Dieguinho (2026), o meia Vina (2026), além do atacante Pedro Henrique (2026).
Em contrapartida, a montagem do plantel passou também por empréstimos, o que exigirá um nível de investimento maior em caso de manutenções para 2026. Ao todo, são 10 emprestados. Em participação no Jogada 1º Tempo, o presidente alvinegro João Paulo Silva revelou que o clube já trabalha para efetuar as aquisições do lateral-direito Fabiano (Moreirense-POR), do lateral-esquerdo Matheus Bahia (Bahia) e do atacante Galeano (Rubio Ñu-PAR) ao término da temporada.
Vale ressaltar que outros destaques também foram cedidos ao Vovô. Com grande desempenho na reta final do Brasileirão, o zagueiro Marcos Victor é do Bahia, e o atacante Pedro Raul é do Corinthians. Um dado curioso: o vínculo mais longo é do centroavante Guilherme, da base, até 2028.
Confira os contratos do elenco atual do Ceará
Goleiros (4)
- Richard: até o fim de 2026
- Fernando Miguel: até o fim de 2025
- Bruno Ferreira: até o fim de 2027
- Keiller (Internacional): até o fim de 2025
Zagueiros (6)
- Marllon: até o fim de 2026
- Éder: até o fim de 2026
- Gabriel Lacerda: até o fim de 2025
- Luiz Otávio: até o fim de 2025
- Marcos Victor (Bahia): até o fim de 2025
- Willian Machado: até o fim de 2026
Laterais-esquerdos (2)
- Matheus Bahia (Bahia): até o fim de 2025
- Nicolas: até o fim de 2025
Laterais-direitos (2)
- Fabiano (Moreirense-POR): até o fim de 2025
- Rafael Ramos: até o fim de 2026
Volantes (6)
- Dieguinho: até o fim de 2026
- Richardson: até o fim de 2026
- Fernando Sobral (Cuiabá): até o fim de 2025
- Lucas Lima: até o fim de 2027
- Zanocelo (Santos): até o fim de 2025
- Lourenço: até o fim de 2025
Meias (3)
- Lucas Mugni: até o fim de 2025
- Vina: até o fim de 2026
- Matheus Araújo: até o fim de 2027
Atacantes (9)
- Aylon: até o fim de 2025
- Pedro Raul (Corinthians): até o fim de 2025
- Lucca: até o fim de 2027
- Pedro Henrique: até o fim de 2026
- Guilherme: até o fim de 2028
- Rodriguinho (Cruzeiro): até o fim de 2025
- Paulo Baya (Primavera-SP): até o fim de 2025
- Fernandinho: até o fim de 2026
- Galeano (Rubio Ñu, do Paraguai): até o fim de 2025