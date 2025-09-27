Ceará inclui capoeira na preparação das categorias de base; entenda

O Ceará Sporting Club implementou uma nova prática nas categorias de base: a capoeira. Com foco em ampliar a formação dos jovens jogadores, o clube passou a ofertar essa modalidade de modo fixo junto dos treinos do futebol e do futsal no CT Carlos Alencar Pinto. A primeira sessão foi neste sábado (27).

Na avaliação interna, a capoeira contribui no desenvolvimento dos fatores psicomotores dos atletas. Logo, amplia aspectos como o equilíbrio, lateralidade, noção do corpo e a estruturação espaço-temporal.

Legenda: O professor João Ferreira de Oliveira Filho será o responsável pelas aulas de capoeira na base do Ceará Foto: divulgação / Ceará

O instrutor responsável será o professor João Ferreira de Oliveira Filho, de 43 anos. Com quase três décadas dedicadas à capoeira, participou em três oportunidades do Festival Internacional de Cultura Afro, na Venezuela, além de ter ministrado aulas no Encontro Anual de Capoeira em Portugal.

Em 2016, se apresentou em festivais de capoeira na França e na Hungria. Atualmente, integra a Escola Capoeira Água de Beber e atua há oito anos como Arte Educador no Instituto Povo do Mar.