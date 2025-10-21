Ceará, Fortaleza e Sport formalizam pedido à CBF para reconhecer títulos nacionais; veja detalhes
Os clubes e as federações estão juntos em um pleito para equipar os torneios Norte-Nordeste como análogos à Série A do Brasileiro
O futebol nordestino pode receber três novos títulos nacionais em breve. Em uma ação conjunta, as diretorias de Ceará, Fortaleza e Sport, com suporte das Federação Cearense de Futebol (FCF) e Federação Pernambucana de Futebol (FPF), oficializaram o pedido à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para reconhecer as taças dos Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 como conquistas da 1ª divisão do Campeonato Brasileiro.
Em um pleito iniciado em 2023, as partes prepararam um dossiê com as provas e documentações históricas que endossaram o pedido. O Sport foi campeão em 1968, o Ceará em 1969 e o Fortaleza em 1970. A competição foi encaixada como regional, mas o estudo apontou que era, sim, parte do Brasileirão promovido pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), que reuniu os vencedores dos regionais em um novo campeonato. O detalhe: todos os outros campeões regionais foram tidos posteriormente como campeões nacionais pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com exceção do Norte-Nordeste.
O movimento ganhou força também após a CBF reconhecer o torneio “Campeão dos Campeões” de 1937 do Atlético-MG como título análogo à Série A, tornando o Galo tricampeão. O evento era um Regional, a exemplo do Norte-Nordeste, em que o Atlético-MG, foi campeão mineiro e bateu os campeões carioca (Distrito Federal), paulista (Portuguesa), capixaba (Rio Branco) e Fluminense (Aliança de Campos), além de um time militar (Marinha), sediado no Rio de Janeiro.
Qual a base histórica?
O fundamento da FCF é de reparação histórica, principalmente com a chancela concedida ao Atlético-MG. Logo, o Norte-Nordeste pode se equiparar com a taça Roberto Gomes Pedrosa. O Diário do Nordeste explica a fomentação do Norte-Nordeste e o porquê de serem nacionais para Ceará e Fortaleza.
Cronologia defendida pela FCF para reconhecimento dos títulos
- Criação da Libertadores da América, prevista para 1960.
- Por conta disso, criou-se a Taça Brasil em 1959 para indicar o representante brasileiro.
- A Taça Brasil durou de 1959 a 1968.
- Paralelamente, era disputado o torneio Rio-São Paulo, competição entre dois estados.
- Em 1967, paralelo a Taça Brasil, a Taça Roberto Gomes Pedrosa (Rio/São Paulo) recebeu dois clubes de Minas Gerais, dois do Rio Grande do Sul e um do Paraná, somados aos cinco do Rio de Janeiro e aos cinco de São Paulo, virando um regional que foi elevado a título nacional.
- Como o calendário tinha apenas um campeonato ‘nacional’ do Sudeste, em 1968 realizou-se o Norte/Nordeste, vencido por Sport (PE) e o Sul/Sudeste, vencido pelo extinto Grêmio Maringá (PR).
- Foi cogitado o confronto desses campeões regionais, mas nunca ocorreu.
- O Norte/Nordeste ainda foi realizado por mais dois anos: em 1969, o Ceará foi campeão, enquanto o Fortaleza venceu em 1970.
- Em 2010, os títulos nacionais da Taça Brasil foram oficializados como títulos nacionais, mas também foram oficializados os títulos regionais de 1967 a 1970, com exceção justamente dos torneios Norte/Nordeste.