Ceará, Fortaleza e Sport formalizam pedido à CBF para reconhecer títulos nacionais; veja detalhes

O futebol nordestino pode receber três novos títulos nacionais em breve. Em uma ação conjunta, as diretorias de Ceará, Fortaleza e Sport, com suporte das Federação Cearense de Futebol (FCF) e Federação Pernambucana de Futebol (FPF), oficializaram o pedido à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para reconhecer as taças dos Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 como conquistas da 1ª divisão do Campeonato Brasileiro.

Em um pleito iniciado em 2023, as partes prepararam um dossiê com as provas e documentações históricas que endossaram o pedido. O Sport foi campeão em 1968, o Ceará em 1969 e o Fortaleza em 1970. A competição foi encaixada como regional, mas o estudo apontou que era, sim, parte do Brasileirão promovido pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), que reuniu os vencedores dos regionais em um novo campeonato. O detalhe: todos os outros campeões regionais foram tidos posteriormente como campeões nacionais pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com exceção do Norte-Nordeste.

O movimento ganhou força também após a CBF reconhecer o torneio “Campeão dos Campeões” de 1937 do Atlético-MG como título análogo à Série A, tornando o Galo tricampeão. O evento era um Regional, a exemplo do Norte-Nordeste, em que o Atlético-MG, foi campeão mineiro e bateu os campeões carioca (Distrito Federal), paulista (Portuguesa), capixaba (Rio Branco) e Fluminense (Aliança de Campos), além de um time militar (Marinha), sediado no Rio de Janeiro.

Qual a base histórica?

O fundamento da FCF é de reparação histórica, principalmente com a chancela concedida ao Atlético-MG. Logo, o Norte-Nordeste pode se equiparar com a taça Roberto Gomes Pedrosa. O Diário do Nordeste explica a fomentação do Norte-Nordeste e o porquê de serem nacionais para Ceará e Fortaleza.

Cronologia defendida pela FCF para reconhecimento dos títulos