Ceará e Fortaleza se garantem juntos na Série A pelo 4º ano e quebram recorde no Nordeste

O futebol cearense está confirmado na Série A de 2022. Restando três rodadas para o fim da competição, Ceará e Fortaleza atingiram pontuações que eliminam quaisquer chances de rebaixamento. E a hegemonia alencarina é conquistada com um recorde na região do Nordeste.

No próximo ano, a dupla estará junta na 1ª divisão pela 4º vez consecutiva. Desde a incorporação dos pontos corridos no Brasileirão, em 2003, nenhum estado nordestino conseguiu referido feito com pelo menos dois clubes.

Sequência de Ceará e Fortaleza na Série A

2019 - Ceará (CE), Fortaleza (CE) , Bahia (BA) e CSA (AL).

, Bahia (BA) e CSA (AL). 2020 - Ceará (CE), Fortaleza (CE) , Bahia (BA) e Sport (PE).

, Bahia (BA) e Sport (PE). 2021 - Ceará (CE), Fortaleza (CE) , Bahia (BA) e Sport (PE).

, Bahia (BA) e Sport (PE). 2022 - Ceará (CE) e Fortaleza (CE) | Únicos confirmados até o momento.

O retrospecto máximo era de Pernambuco, quando Sport e Náutico se mantiveram na Série A nas temporadas de 2007, 2008 e 2009. A Bahia, por exemplo, só conseguiu representantes em sequência por dois anos (2013-2014 e 2017-2018). E o recorte mostra a dificuldade da sequência.

Sequência de Sport e Náutico na Série A

2007 - Sport (PE), Náutico (PE) e América (RN).

e América (RN). 2008 - Sport (PE), Náutico (PE) e Vitória (BA).

e Vitória (BA). 2009 - Sport (PE), Náutico (PE) e Vitória (BA).

Legenda: Ceará e Fortaleza estão no rol de maiores clubes do Nordeste Foto: Fabiane de Paula / SVM

O fixar das raízes na elite nacional é uma caminhada árdua, por isso deve ser exaltado. Ainda mais quando os times cearenses realizam campanhas sólidas, se apresentam ao G-10 e têm chances de classificação para a principal competição de clubes da Conmebol: a Taça Libertadores.

O futebol cearense se estabelece como protagonista regional e aspirante a postos maiores nacionalmente. A cada ano, tabus são superados com a história do ineditismo escrita ao vivo. Assim, Vovô e Leão se firmam cada vez mais como “times de 1ª divisão” - status alcançado com méritos.

Futebol nordestino na Série A nos pontos corridos: