Ceará e Fortaleza possuem 21 estrangeiros juntos entre atletas e comissões técnicas; veja lista

O futebol cearense “habla”. Da cumbia ao tango, o DNA do esporte se miscigenou, em um movimento histórico com apogeu em 2024: nunca houve tantos estrangeiros como nessa temporada. A ruptura de fronteiras no mercado se enraizou, com 21 gringos espalhados entre Ceará e Fortaleza.

Na disputa do dinheiro, as soluções criativas para "fazer muito com pouco" são o melhor caminho, e a ascensão financeira dos representantes da região, somada ao forte trabalho de scout, permitiu esse cenário. Com mais nomes mapeados, os palcos alencarinos devem receber jogadores da Argentina, do Uruguai, de Portugal, da Venezuela, além de Gana. Sem contar as comissões técnicas.

Legenda: O argentino Juan Pablo Vojvoda é o atual técnico do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

A internacionalização chega aos elencos, mas perpassa também a mídia e as participações em torneios da Conmebol, como o caso do Leão, atual vice-campeão da Copa Sul-Americana. Com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda consolidado, o time tem 14 gringos, com uma colônia hermana que foi formada em movimentos anteriores de mercado.

O Ceará intensificou o movimento no ano vigente. Na janela de transferência, foram quatro atletas de países da América do Sul. No departamento de mercado, contratou um agente de Portugal para auxiliar os trabalhos, enquanto nas categorias de base, anunciou uma dupla de jogadores ganeses.

Legenda: O argentino Lucas Mugni será o camisa 10 do Ceará na temporada de 2024 Foto: Felipe Santos / Ceará

Os movimentos são estágios do crescimento. Se despir do preconceito, permitir o choque de cultura e expandir a abrangência de análise, hoje, são armas no futebol. Para além do jogo, os dados. E o esporte cearense caminha bem, desde que tudo isso esteja atrelado com as decisões de gestão.

Estrangeiros do Fortaleza (14)

Legenda: O venezuelano Kervin Andrade é um dos destaques do elenco do Fortaleza Foto: Felipe Honorato / Fortaleza

Comissão técnica

Técnico: Juan Pablo Vojvoda (Argentina)

Auxiliar: Gastón Liendo (Argentina)

Auxiliar: Nahuel Martínez (Argentina)

Preparador físico: Luiz Azpiazu (Argentina)

Preparador de goleiros: Santiago Piccinni (Argentina)

Psicólogo: Christian Rodríguez (México)

Coordenador técnico de iniciação: Jeison Salazar (Colômbia

Atletas

ZAG: Emanuel Brítez (Argentina)

ZAG: Tobias Figueiredo (Portugal)

LAE: Gonzalo Escobar (Argentina)

MEI: Kervin Andrade (Venezuela) | Categoria de Base

MEI: Pochettino (Argentina)

ATA: Lucero (Argentina)

ATA: Imanol Machuca (Argentina)

Estrangeiros do Ceará (7)

Legenda: O ganês Boateng é um dos destaques do Sub-20 do Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará

Departamento de mercado

Cientista de dados: Pedro Meneses (Portugal)

Atletas

ZAG: Stanley Boateng (Gana) | Categoria de Base

VOL: Steven Nufour (Gana) | Categoria de Base

MEI: Lucas Mugni (Argentina)

ATA: Facundo Barceló (Uruguai)

ATA: Facundo Castro (Uruguai)

ATA: Jorge Recalde (Paraguai)