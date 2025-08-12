Ceará e Fortaleza na Série A 2025: veja pontuação para permanência, Libertadores e Sul-Americana
Com o fim do 1º turno, os times cearenses projetam a sequência do Brasileirão
O 1º turno da Série A do Brasileiro de 2025 chegou ao fim. Com uma rodada atrasada, Ceará e Fortaleza seguem firmes na competição em busca dos respectivos objetivos. O Diário do Nordeste destrincha as chances de classificação e também as pontuações para a permanência, além das vagas na Libertadores e na Copa Sul-Americana.
No momento, todos os cenários são possíveis. Apesar disso, há preocupação do Leão devido à presença do Z-4, ocupando a 18ª posição, com 15 pontos. Já o Vovô aparece na 12ª colocação, com 22. Os respectivos números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - as projeções podem variar.
Pontuações para permanência, Libertadores e Sul-Americana (UFMG)
- Vaga na Libertadores: 59 pontos (93,5% de chance)
- Vaga na Copa Sul-Americana: 49 pontos (91,9% de chance)
- Permanência na Série A: 44 pontos (risco de 4% de rebaixamento)
Chances do Ceará na Série A de 2025 (UFMG)
- Título: 0%
- Libertadores: 8,4%
- Sul-Americana: 43,1%
- Rebaixamento: 14%
Chances do Fortaleza na Série A de 2025 (UFMG)
- Título: 0%
- Libertadores: 0,4%
- Sul-Americana: 9%
- Rebaixamento: 63%
O que o Ceará precisa para cada objetivo na Série A (UFMG)
- Vaga na Libertadores: 12 vitórias + 1 empate
- Vaga na Copa Sul-Americana: 9 vitórias
- Permanência na Série A: 7 vitórias + 1 empate
O que o Fortaleza precisa para cada objetivo na Série A (UFMG)
- Vaga na Libertadores: 14 vitórias + 2 empates
- Vaga na Copa Sul-Americana: 11 vitórias + 1 empate
- Permanência na Série A: 9 vitórias + 2 empates
