Ceará muda estratégia e adota PV nos próximos jogos da Série B do Brasileiro

O Ceará Sporting Club mudou o palco do jogo contra o Botafogo-SP pela Série B do Brasileiro, trocando a Arena Castelão pelo estádio Presidente Vargas (PV). A partida segue marcada para sábado (20), às 19h (de Brasília), pela 14ª rodada. E a alteração reflete a nova estratégia do Vovô.

O Diário do Nordeste apurou que o movimento foi promovido pelo departamento de futebol, com aprovação do elenco e da comissão técnica. Com arquibancadas mais próximas e um bom gramado, o objetivo é engatar uma arrancada com uma atmosfera de maior conexão com a torcida alvinegra.

O contexto então foi favorável ao PV, que já foi a casa da equipe em outros momentos de maior pressão por resultados, se tornando até amuleto em campanhas recentes. A meta é garantir mais uma vitória em casa e, com mais apoio dos torcedores, transformar a praça esportiva em caldeirão.

Legenda: Na estreia de Anderson Batatais como técnico interino, o Ceará venceu o Avaí no PV Foto: Gabriel Silva / Ceará

Vale ressaltar que a capacidade do estádio é de 20.166 espectadores, inferior ao total da Arena Castelão, de 63.903. Apesar disso, a diretoria julga que o ambiente será mais favorável, até atraindo mais público, uma vez que o Ceará já é dono da maior média de pagantes da Série B, com 11.321.

O local marcou também a estreia de Anderson Batatais como técnico interino da equipe em 2026. Na última quarta-feira (10), o Vovô venceu o Avaí por 2 a 1 no PV, encerrando a sequência de duas derrotas consecutivas na competição, que resultaram então na demissão de Mozart do comando.

A decisão foi motivada pelo amistoso da Seleção Brasileira feminina com os EUA na Arena Castelão no dia anterior. Logo, na ocasião, não existia um maior tempo hábil para a recuperação do gramado.

Próximos jogos do Ceará na Série B

20.06 (sábado) | Ceará x Botafogo-SP | PV, às 19h

28.06 (domingo) | Juventude x Ceará | Alfredo Jaconi, às 16h

04.07 (sábado) | Goiás x Ceará | Serrinha, às 20h

13.07 (segunda) | Ceará x Athletic-MG

17.07 (sexta) | América-MG x Ceará | Independência, às 19h

21.07 (terça) | Ceará x CRB