Barroca consolida escalação titular do Ceará e reação na Série B; veja detalhes

O Ceará atravessa um momento de ascensão na Série B de 2023. Em franca evolução, engatou a 3ª vitória consecutiva (Tombense-MG, Criciúma e Londrina), consolidou a reação na tabela e a escalação titular do técnico Eduardo Barroca: méritos do trabalho, que completa um mês nesta quinta-feira (25).

Assim, o tempo foi fundamental para o crescimento, com estágios sendo desbloqueados. Primeiro, com o ataque voltando a funcionar contra o Tombense-MG. Depois, depois uma organização diante do Criciúma, desenvolvida para a agressividade frente ao Londrina, no placar mais elástico até aqui: 3x1, fora de casa.

Eduardo Barroca Técnico do Ceará “Dar coletividade para a equipe leva tempo, precisa de sincronia, de referência, e quanto mais joga, mais eu consigo dar isso para eles, e pega o vídeo do jogo, mostra o que pode evoluir, e o tempo vai mostrando. Nesses últimos dois jogos, pude repetir a mesma equipe, e os jogadores vão encontrando uma coletividade que é importante, mas temos muitos aspectos para evoluir, com a bola e sem, temos muito para evoluir"

É fato: há margem para evolução, pontos de vulnerabilidade, mas o entrosamento e a confiança cresceram nas últimas partidas. Principalmente dentro do conceito de jogo, de uma entrosamento ofensivo e definição de novos protagonistas como Chay, Nicolas, Jean Carlos e Willian Maranhão.

Todos juntos de Erick, que voltou a ser decisivo, marcou gol nos últimos três duelos e segue como o termômetro de desempenho. Hoje, é o artilheiro da Série B, com três gols, e do próprio elenco, com 11, sem contar as 10 assistências no ano. Tudo é processo, mas vale reconhecer a mudança.

Legenda: O Ceará definiu a escalação titular 4-2-3-1, com dois meias e dois atacantes Foto: reprodução / Lineup11

Barroca precisou tatear mais o plantel, encontrar jogadores com as características que desejava e, com mais tempo, foi subindo degraus. Defensivamente, restam ajustes, faz parte. O desafio é manter a confiança das demais peças, importantes no futuro, como Vitor Gabriel, Castilho e Janderson.

Evolução na Série B

Legenda: Eduardo Barroca tem um mês de trabalho no comando do Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará

Com Barroca, o Ceará conquistou 13 dos 18 pontos disputados na Série B - as derrotas anteriores foram sob o comando de Gustavo Morínigo. Assim, são quatro vitórias, um empate e uma derrota.

O aproveitamento apenas da nova comissão técnica é de 72,2%, diga de briga pelo G-4 e até mais. O Vovô segue a subida na tabela: no momento, está na 9ª posição, com 13 pontos - dois do G-4.

No momento, a maior sequência de vitórias (3) é do time de Porangabuçu. E o próximo jogo será domingo (28), contra o Novorizontino-SP, às 15h30, no Castelão, em reencontro com a torcida.

