Atuação ruim do Ceará passa pelo técnico Barroca e aumenta pressão na Série B

O Ceará teve uma péssima atuação no empate com o Sampaio Corrêa-MA em 1 a 1, neste domingo (26), no Castelão/MA, pela Série B de 2023. O resultado foi lucro: o time se apresentou muito abaixo, poderia ter sido goleado e contou até com pênalti defendido pelo goleiro Bruno Ferreira. A crítica requer cuidado, mas é evidente que o desempenho passa pelo trabalho do técnico Eduardo Barroca.

Foram 15 dias para descansar, realizar ajustes e buscar uma evolução em performance com a Data Fifa. Apesar do tempo, os erros permaneceram (saída de bola, time espaçado, laterais vulneráveis...), assim como as escolhas da escalação, em que parte dos titulares teve baixo rendimento de novo.

Os donos da casa tiveram os méritos, exploraram as pontas e desperdiçaram diversas chances. O Ceará, na reta final, também teve oportunidades, mas no panorama geral, a atuação foi muito aquém. Defensivamente, sofrendo muito. Ofensivamente, sem um repertório suficiente para ter imposição.

Assista aos melhores momentos

Assim, as individualidades permitiram a igualdade. Com Erick, o melhor jogador alvinegro, acertando uma bela finalização, e Bruno pegando uma penalidade de Marcinho aos 10 minutos do 2º tempo.

No fim, não é possível normalizar o contexto: o Ceará pode se apresentar melhor. Há limitações no elenco, mas não é tão inferior aos rivais, como no empate com o Sampaio e na derrota para o CRB. Diante de tudo, o G-4 segue distante, agora com cinco pontos. E a pressão em Barroca aumenta.

O próximo compromisso é quarta (28), diante do Avaí, na Arena Castelão, às 19h. O reencontro com o paraguaio Gustavo Morínigo, mas, acima de tudo, que seja a volta do melhor futebol. O cenário do acesso é extremamente palpável, requer uma consistência de resultados maior. Será um novo teste para o atual comandante, que precisa extrair mais do time, talvez se desfazendo de algumas convicções.

Próximos jogos do Ceará

28.06 - Ceará x Avaí | 19h, na Arena Castelão

02.07 - Sport x Ceará | 18h, na Ilha do Retiro

07.07 - Ceará x Botafogo-SP | 21h30, na Arena Castelão