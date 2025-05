Atletas mais bem pagos do mundo em 2025; veja ranking e salários

A revista Forbes divulgou a lista dos atletas mais bem pagos do mundo em 2025. O top-10 tem esportes como futebol, boxe, golfe, futebol americano, basebol e basquete, com o português Cristiano Ronaldo na liderança, com vencimentos de US$ 275 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão). O atacante defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Na sequência, o Top-3 tem o norte-americano Stephen Cury, ídolo de basquete no Golden State Warriors (US$ 156 milhões), e o boxeador inglês Tyson Fury (US$ 146 mi).

Atualmente no Inter Miami, da MLS, o argentino Lionel Messi está na 5ª posição, com ganhos de US$ 135 mi. Os valores envolvem salário e também publicidades. Veja a lista:

Atletas mais bem pagos do mundo em 2025