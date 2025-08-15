Diário do Nordeste
Atletas de Ceará e Fortaleza estão entre melhores da Série A em estatísticas; veja ranking

Pedro Raul, Willian Machado e Lucas Sasha são destaques do torneio

Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 11:22)
Legenda: Pedro Raul e Lucas Sasha estão entre os melhores jogadores da Série A de 2025
Foto: Davi Rocha / SVM | Matheus Lotif / Fortaleza

Com o fim do 1º turno da Série A de 2025, atletas de Ceará e Fortaleza estão entre os principais protagonistas da competição. O levantamento é da plataforma SofaScore, especializada em estatística. O Diário do Nordeste detalha todas as ações em que os jogadores foram destaques.

Um dos mais citados é o atacante Pedro Raul. Artilheiro do Vovô na temporada, o atleta é o 4º maior goleador do Brasileirão (7 gols), o vice-líder em finalizações na meta (20), além de líder em duelos aéreos ganhos em todo o torneio (53), seguido pelo zagueiro Willian Machado (51).

O defensor alvinegro também é o atleta com mais ações defensivas na Série A, com 197. O quesito também reúne os zagueiros Kuscevic, do Fortaleza (168) e Marllon, do Ceará, com 153.

Além disso, o volante tricolor Lucas Sasha é o 2º em total de desarmes, com 55. E o volante Dieguinho, do Ceará, é o 2º em faltas sofridas, com 43.

Artilheiros da Série A

  • Kaio Jorge (Cruzeiro): 13 gols
  • Arrascaeta (Flamengo): 10 gols
  • Vegetti (Vasco): 10 gols
  • Reinaldo (Mirassol): 7 gols
  • Pedro Raul (Ceará): 7 gols
  • Braithwaite (Grêmio): 6 gols
  • Isidro Pitta (Red Bull Bragantino): 6 gols

Líderes de assistências da Série A

  • Arrascaeta (Flamengo): 6 gols
  • Alan Patrick (Internacional): 5 gols
  • Lucas Mugni (Ceará): 5 gols
  • Matheus Pereira (Cruzeiro): 5 gols
  • Kaio Jorge (Cruzeiro): 5 gols

Mais finalizações no gol

  • Kaio Jorge (Cruzeiro): 26
  • Pedro Raul (Ceará): 20
  • Rony (Atlético-MG): 19
  • Hulk (Atlético-MG): 16
  • Braithwaite (Grêmio): 16
  • Rayan (Vasco): 16
  • Vegetti (Vasco): 16
  • Barletta (Sport): 16
  • Matheus Pereira (Cruzeiro): 16 

Mais duelos ganhos no chão

  • Paulo Henrique (Vasco): 104
  • Dieguinho (Vasco): 96
  • Jhon Jhon (Bragantino): 93
  • Kaiki (Cruzeiro): 92
  • Matheus Pereira (Cruzeiro): 85
  • Erick Pulga (Bahia): 84

Mais duelos aéreos ganhos

  • Pedro Raul (Ceará): 53
  • Willian Machado (Ceará): 51
  • Pedro Henrique (Vasco): 48
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro): 46
  • Wagner Leonardo (Grêmio): 45
  • João Victor (Vasco): 43
  • Deyverson (Fortaleza): 42
  • Vegetti (Vasco): 42
  • Kuscevic (Fortaleza): 41
  • Ramos Mingo (Bahia): 39

Mais faltas sofridas

  • Matheus Pereira (Cruzeiro): 54
  • Dieguinho (Ceará): 43
  • Alysson (Grêmio): 37
  • Breno Bidon (Corinthians): 37
  • Neymar (Santos): 36
  • Vitor Roque (Palmeiras): 36
  • Matheuzinho (Vitória-BA): 35
  • Jhon Jhon (Bragantino): 34
  • Galeano (Ceará): 34

Mais bolas recuperadas

  • Danielzinho (Mirassol): 91
  • Lyanco (Atlético-MG): 90
  • Rivera (Sport): 90
  • Jádson (Juventude): 89
  • Paulo Henrique (Vasco): 87
  • Dieguinho (Ceará): 87
  • Lucas Romero (Cruzeiro): 86
  • Lucas Sasha (Fortaleza): 85

Mais ações defensivas

  • Willian Machado (Ceará): 197
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro): 188
  • Pedro Henrique (Bragantino): 175
  • Jemmes (Mirassol): 170
  • Kuscevic (Fortaleza): 168
  • Wagner Leonardo (Grêmio): 162
  • Lucas Villalba (Cruzeiro): 157
  • Marllon (Ceará): 153

Mais desarmes

  • Enzo Díaz (São Paulo): 56
  • Lucas Sasha (Fortaleza): 55
  • Escobar (Santos): 54
  • Paulo Henrique (Vasco): 52
  • Kaiki (Cruzeiro): 51
  • Ferraresi (São Paulo): 50
