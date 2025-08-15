Atletas de Ceará e Fortaleza estão entre melhores da Série A em estatísticas; veja ranking
Pedro Raul, Willian Machado e Lucas Sasha são destaques do torneio
Com o fim do 1º turno da Série A de 2025, atletas de Ceará e Fortaleza estão entre os principais protagonistas da competição. O levantamento é da plataforma SofaScore, especializada em estatística. O Diário do Nordeste detalha todas as ações em que os jogadores foram destaques.
Um dos mais citados é o atacante Pedro Raul. Artilheiro do Vovô na temporada, o atleta é o 4º maior goleador do Brasileirão (7 gols), o vice-líder em finalizações na meta (20), além de líder em duelos aéreos ganhos em todo o torneio (53), seguido pelo zagueiro Willian Machado (51).
O defensor alvinegro também é o atleta com mais ações defensivas na Série A, com 197. O quesito também reúne os zagueiros Kuscevic, do Fortaleza (168) e Marllon, do Ceará, com 153.
Além disso, o volante tricolor Lucas Sasha é o 2º em total de desarmes, com 55. E o volante Dieguinho, do Ceará, é o 2º em faltas sofridas, com 43.
Artilheiros da Série A
- Kaio Jorge (Cruzeiro): 13 gols
- Arrascaeta (Flamengo): 10 gols
- Vegetti (Vasco): 10 gols
- Reinaldo (Mirassol): 7 gols
- Pedro Raul (Ceará): 7 gols
- Braithwaite (Grêmio): 6 gols
- Isidro Pitta (Red Bull Bragantino): 6 gols
Líderes de assistências da Série A
- Arrascaeta (Flamengo): 6 gols
- Alan Patrick (Internacional): 5 gols
- Lucas Mugni (Ceará): 5 gols
- Matheus Pereira (Cruzeiro): 5 gols
- Kaio Jorge (Cruzeiro): 5 gols
Mais finalizações no gol
- Kaio Jorge (Cruzeiro): 26
- Pedro Raul (Ceará): 20
- Rony (Atlético-MG): 19
- Hulk (Atlético-MG): 16
- Braithwaite (Grêmio): 16
- Rayan (Vasco): 16
- Vegetti (Vasco): 16
- Barletta (Sport): 16
- Matheus Pereira (Cruzeiro): 16
Mais duelos ganhos no chão
- Paulo Henrique (Vasco): 104
- Dieguinho (Vasco): 96
- Jhon Jhon (Bragantino): 93
- Kaiki (Cruzeiro): 92
- Matheus Pereira (Cruzeiro): 85
- Erick Pulga (Bahia): 84
Mais duelos aéreos ganhos
- Pedro Raul (Ceará): 53
- Willian Machado (Ceará): 51
- Pedro Henrique (Vasco): 48
- Fabrício Bruno (Cruzeiro): 46
- Wagner Leonardo (Grêmio): 45
- João Victor (Vasco): 43
- Deyverson (Fortaleza): 42
- Vegetti (Vasco): 42
- Kuscevic (Fortaleza): 41
- Ramos Mingo (Bahia): 39
Mais faltas sofridas
- Matheus Pereira (Cruzeiro): 54
- Dieguinho (Ceará): 43
- Alysson (Grêmio): 37
- Breno Bidon (Corinthians): 37
- Neymar (Santos): 36
- Vitor Roque (Palmeiras): 36
- Matheuzinho (Vitória-BA): 35
- Jhon Jhon (Bragantino): 34
- Galeano (Ceará): 34
Mais bolas recuperadas
- Danielzinho (Mirassol): 91
- Lyanco (Atlético-MG): 90
- Rivera (Sport): 90
- Jádson (Juventude): 89
- Paulo Henrique (Vasco): 87
- Dieguinho (Ceará): 87
- Lucas Romero (Cruzeiro): 86
- Lucas Sasha (Fortaleza): 85
Mais ações defensivas
- Willian Machado (Ceará): 197
- Fabrício Bruno (Cruzeiro): 188
- Pedro Henrique (Bragantino): 175
- Jemmes (Mirassol): 170
- Kuscevic (Fortaleza): 168
- Wagner Leonardo (Grêmio): 162
- Lucas Villalba (Cruzeiro): 157
- Marllon (Ceará): 153
Mais desarmes
- Enzo Díaz (São Paulo): 56
- Lucas Sasha (Fortaleza): 55
- Escobar (Santos): 54
- Paulo Henrique (Vasco): 52
- Kaiki (Cruzeiro): 51
- Ferraresi (São Paulo): 50