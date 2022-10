As contas do Fortaleza para a classificação à Libertadores

O Fortaleza sonha com a classificação para a Libertadores de 2023. Após terminar o 1º turno na lanterna da Série A, o time tricolor saltou na tabela e já chegou na 9ª posição, com 44 pontos. Com o G-7 confirmado e a chance de G-8, a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda faz as contas para voltar ao maior torneio de clubes da América do Sul.

Restam seis rodadas, e as possibilidades de Copa Sul-Americana são de 70,6%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Hoje, a permanência está garantida na elite nacional, com a equipe precisando chegar aos 54 pontos para uma vaga - em levantamento da UFMG ao Diário do Nordeste.

No fim, a briga é pela 8ª posição no Brasileirão. No retrospecto recente, dos últimos cinco anos, a média das equipes que ficaram nessa colocação é justamente 54 pontos. Hoje, na tabela, o América-MG detém esse espaço, com 45 pontos. A depender do rendimento na próxima rodada, o Leão pode até terminar em 7º: deve ganhar do Atlético-MG e torcer para o América-MG não vencer o Flamengo no sábado (22), pela 33ª rodada.

Clubes que ficaram na 8ª posição da Série A nos últimos anos

América-MG (53 pontos) | 2021

Santos (54 pontos) | 2020

Corinthians (56 pontos) | 2019

Cruzeiro (53 pontos) | 2018

Chapecoense (54 pontos) | 2017

Legenda: O Fortaleza está na 9ª posição na Série A de 2022 Foto: reprodução / SrGoool

Contas para a Libertadores na Série A

Até o fim do Brasileirão, restam 18 pontos em disputa. Deste modo, o Fortaleza deve conquistar mais 10. A matemática para atingir o objetivo é: 4V ou 3V + 1E. Vale lembrar que há chance também com pontuação de 53, como América-MG e Cruzeiro fizeram em 2021 e 2018, respectivamente. Nesse caso, as chances são menores.

No cenário geral, o time é o primeiro da história da história da era dos pontos corridos do Brasileirão que não será rebaixado. De sobra, ainda tenta uma vaga internacional. No returno, o Leão tem a 2ª maior posição, com aproveitamento de 74,4%, totalizando nove vitórias, dois empates e duas derrotas. O desafio é manter o alto nível.

Últimos jogos do Fortaleza na Série A de 2022