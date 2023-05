Artilheiro do Ceará, Vitor Gabriel se firma como protagonista ofensivo; veja números

É fato: Vitor Gabriel atravessa um momento positivo com a camisa do Ceará Sporting Club. Emprestado pelo Flamengo, o centroavante se tornou artilheiro do Vovô em 2023, ao lado do meia Guilherme Castilho, com nove gols marcados, e se consolidou como protagonista na temporada.

Os últimos, inclusive, decretaram a primeira vitória da equipe na Série B, ao superar o ABC por 2 a 1, fora de casa, neste domingo (30). Na estreia do técnico Eduardo Barroca, apresentou as credenciais e mostrou a importância tática na frente, completando um trio ofensivo com Erick e Janderson no 4-3-3.

Números de Vitor Gabriel pelo Ceará

Jogos: 21

Minutos: 1.469

Gols: 9 (artilheiro em 2023)

Assistências: 4 (vice-líder em 2023)

Legenda: Vitor Gabriel brilhou na primeira vitória do Ceará na Série B Foto: Fausto Filho / Ceará

Com 23 anos, Vitor Gabriel não é uma liderança técnica, mas corresponde bem ao papel de atacante com força física, velocidade, disposição e movimentos importantes, como na presença aérea da bola parada e também no pivô.

Assim, pelo desempenho, superou também a desconfiança da torcida alvinegra. Isso pois chegou em Porangabuçu sem muita badalação, após passagem pelo Juventude em 2022, onde fez três gols em 35 jogos.

O contexto é de um jovem com potencial e que, a cada duelo, se torna mais importante. Para além dos gols, também é o vice-líder em assistências, com quatro. No elenco, o Ceará tem Nícolas, Luvannor, Álvaro e Hygor para essa função, mas Vitor Gabriel é o titular com méritos e justiça pelo que fez até aqui.

