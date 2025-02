Aproveitamento de times da Série A em 2025; veja posições de Ceará e Fortaleza

O início da temporada reserva surpresas e desafios para os times da elite nacional. Restando um mês para o começo da Série A de 2025, o momento atual é de instabilidade e consolidação dos respectivos elencos. Assim, o Diário do Nordeste mostra as equipes com melhores aproveitamentos.

O Internacional lidera o ranking, com 83,3%. O time gaúcho está invicto até agora, com sete vitórias em nove partidas. Deste modo, terminou 2024 em alta e permaneceu sob o comando de Roger Machado.

Legenda: O Internacional atravessa grande fase na temporada de 2025 Foto: divulgação / Internacional

A sequência da lista tem o Ceará. Recém-ingresso na 1ª divisão, o Vovô foi o clube que mais contratou na atual janela de transferências, com 17 reforços, e trabalha na formação de uma nova escalação ideal. Logo, tem o aproveitamento de 81,5%, com sete vitórias, um empate e uma derrota.

Em contrapartida, outras equipes ainda buscam evoluir o rendimento. Na Libertadores, o Fortaleza manteve a base do elenco, mas emendou três derrotas seguidas, ficando com índice de 66,7% e na 9ª posição. Apesar da chegada de Neymar, o Santos tem percentual de 50%, estando agora em 16º.

Já o pior dentre os 20 participantes do Brasileirão é o Botafogo. Atual campeão da Libertadores e da Série A, a equipe detém 33,3% de aproveitamento, sendo quatro vitórias, um empate e oito derrotas.

Aproveitamento dos times da Série A de 2025 até agora