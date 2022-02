Análise: Ceará obtém vitória importante para classificação na Copa do Nordeste

O Ceará venceu o Atlético-BA neste sábado (19) pela Copa do Nordeste. E o grande destaque foi o resultado e a importância na classificação alvinegra ao mata-mata da competição. Em campo, uma atuação ruim do coletivo no estádio Carneirão, na Bahia, com pouca inspiração e baixo nível técnico.

As condições do gramado, o rodízio do elenco e a interferência constante da arbitragem também atrapalharam o rendimento, mas não justificam como um todo a atuação no 1x0, com gol contra. Do outro lado, os donos da casa pouparam toda a equipe principal para focar no jogo da Copa do Brasil.

Atlético-BA x Ceará (FootStats)

Posse de bola: 48,9% x 51,1%

Finalizações: 9 x 7

Faltas: 8 x 22

Desarmes: 11 x 3

Passes certos: 188 x 199

Legenda: Os laterais do Ceará, como Victor Luís, foram muito acionados contra o Ceará Foto: Felipe Santos / CSC

Por isso, o desfecho do teste do técnico Tiago Nunes é negativo. Principalmente porque os atacantes que tiveram chances não aproveitaram as oportunidades: Cléber, Gabriel Santos e Iury Castilho.

O desempenho do setor foi o mais prejudicado, com a diferença de nível notória para os titulares. O ponto positivo, todavia, foi a movimentação de Jacaré, que mostrou lucidez na criação dos lances.

Necessidade de armação

Uma das grandes dificuldades do Ceará foi a armação - um papel geralmente desempenhado por Vina. Deste modo, a engrenagem pouco evoluiu fora de casa.

No 1º tempo, inclusive, o desenvolvimento era por meio de lançamentos ou avanços dos laterais. As linhas altas, para efetuar a pressão pós-perda, foram eficazes, mas como não existia a quebra das linhas defensivas adversárias, a equipe ficava exposta ao contra-ataque, e Richard foi exigido.

Legenda: A defesa do Ceará sofreu sustos com os contra-ataques do Atético-BA Foto: Felipe Santos / CSC

No fim, serve como um panorama que deve ser estudado para o futuro: hoje, há outras peças que podem assumir o papel na ausência de Vina? O desafio de encontrar reposições é importante para a sequência da temporada, com cinco competições, e o desempenho foi abaixo com o rodízio.

Invicto e líder

Com a vitória, o Ceará permaneceu invicto na Copa do Brasil e disparou na liderança do Grupo B, agora com 12 pontos. A equipe tem ainda a melhor defesa, com dois gols sofridos em seis rodadas.

Assim, restam dois jogos: CSA (C) e Campinense (F). A conquista do resultado é fundamental para a confiança do elenco, mas o rendimento ajuda na evolução e há margem para melhor apresentação.