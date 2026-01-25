Análise: lições de Ceará e Ferroviário após a goleada alvinegra no Clássico das Cores

A abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense de 2026 foi com o maior placar da competição até o momento: vitória do Ceará por 5 a 1 contra o Ferroviário, neste domingo (25), no estádio Presidente Vargas (PV). O Diário do Nordeste lista as lições para cada um dos times na sequência do torneio.

Ceará: melhor jogo da temporada

O técnico Mozart prometeu utilizar o “time ideal” após os primeiros testes da temporada e mandou a campo: Bruno Ferreira, Alex Silva, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Matheus Araújo, Pedro Henrique e Lucca. E a presença de dois meias criativos funcionou muito bem.

O Vovô construiu 3 a 0 no 1º tempo com a sensação de que não fazia muito esforço. Quando a bola chegava no último terço, o clube tinha eficiência para superar a defesa coral. Matheus Araújo foi o destaque, com dois gols pisando na área, enquanto Pedro Henrique chegou a 3º assistência no ano, empatando no fundamento com Vina, que teve boa exibição e, na bola parada, serviu Pedro Gilmar.

Legenda: O meia Matheus Araújo brilhou na vitória contra o Ferroviário com dois gols Foto: Kid Júnior / SVM

A sensação era de uma equipe mais madura e consciente taticamente variando de 4-3-3 a 4-4-2. Sim, há pontos para melhorar: defensivamente, tem problema nas laterais e o goleiro Bruno Ferreira não transmitiu confiança nas saídas de bola. No entanto, conseguiu retomar o controle com as entradas do banco (Fernandinho, Melk e Alano) é um suspiro técnico importante para ampliar testes.

Assim, a goleada se construiu. Excelente para a moral do grupo e também para o objetivo final de melhor campanha geral, que não apenas o classifica às semifinais, mas oferece vantagem em uma eventual decisão do Campeonato Cearense. Os próximos adversários são o Horizonte e o Fortaleza.

Ferroviário: resultado que não resume a campanha

O time coral não tinha dois dos melhores atletas em campo: o volante Lucas Black e o atacante Felipe Sales. Em um elenco enxuto, qualquer ausência é potencializada, mas isso não justifica a goleada sofrida. O placar aberto muito cedo (6 minutos) e uma defesa muito espaçada, sem marcação efetiva nas laterais e na profundidade, explicam um placar desastroso no início da 2ª fase.

Deste modo, encerra também a invencibilidade no torneio, que inclui ainda um empate sem gols com o Fortaleza. Os pontos listados exigem mais atenção do técnico português Nuno Pereira, mas não podem definir a campanha de quem atravessa uma reformulação e possui chance de classificação.

Legenda: O Ferroviário teve muita dificuldade para conter as investidas do Ceará no PV Foto: Kid Júnior / SVM

Individualmente, os atacantes Kiuan e Mena, além do meia Thalisson, levaram mais perigo. Em que pese o resultado, a equipe insistiu em marcar, mesmo com a derrota pesada, e precisa se apegar mais à “coragem” que teve em parte do 2º tempo, em um volume que resultou na mexida do placar.

Até o fim desta etapa, o Tubarão da Barra tem duelos contra Floresta (Domingão) e Iguatu (PV).