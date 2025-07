Adversário do Fortaleza, Bahia mantém elenco, Ceni e esquece reforços; veja provável escalação

O Fortaleza tem um clássico nordestino no retorno dos jogos após a pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes. Na próxima quarta-feira (9), às 21h30, na Arena Fonte Nova, encara o Bahia, em jogo único pelas quartas de final. E se o time cearense atravessa uma profunda reformulação no elenco para a sequência de 2025, o tricolor baiano é rigorosamente o mesmo do 1º semestre da temporada, sem nenhuma saída ou reforço anunciado.

A estratégia adotada em Salvador foi descansar o grupo de atletas e a comissão técnica. O período foi dividido entre 15 dias de férias e 11 dias de treinos intensos após uma maratona de 46 partidas. Em paralelo, a diretoria anuncia para garantir permanências, com renovações com o treinador Rogério Ceni (2027) e o meia Jota (2027), além da compra do atacante Kayky junto ao Manchester City.

Com quatro competições em andamento (Série A do Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Copa do Nordeste), a gestão sonha com um ano repleto de mais títulos após ser campeão estadual. Logo, o Nordestão se torna uma prioridade em curto prazo para o Bahia, que tem a vantagem de atuar em casa contra o Fortaleza.

Goleada em amistoso

Legenda: Na preparação, o Bahia goleou a seleção de Simões Filho por 6 a 0 na intertemporada Foto: Letícia Martins / Bahia

Como forma de preparação física, o Bahia disputou um amistoso na intertemporada na última sexta-feira (4). No CT Evaristo de Macedo, em Salvador, o time tricolor goleou a seleção de Simões Filho por 6 a 0, com gols de Ademir (2x), Everton Ribeiro, Kayky, Luciano Rodríguez e Michel Araujo.

Na partida, Ceni utilizou uma escalação diferente em cada tempo de jogo, também promovendo um rodízio entre os goleiros Marcos Felipe, Ronaldo e Danilo Fernandes.

Uma provável escalação tem: Marcos Felipe; Gilberto, Santiago Ramos, David Duarte e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Vale ressaltar que tem duas peças no departamento médico: o zagueiro Kanu (tendão de Aquiles) e .volante Erick (lesão no músculo da coxa direita).

Momento positivo

O Bahia atravessa um momento positivo em 2025. Com duas vitórias seguidas antes da pausa dos jogos no calendário, surge na 5ª colocação da Série A, com 21 pontos. Na Copa do Nordeste, avançou na liderança do Grupo B sem maiores dificuldades, com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Já na Copa do Brasil, superou o Paysandu na 3ª fase e tem o Retrô-PE, o mesmo que eliminou o Fortaleza, como adversário nas oitavas de final.

O contraponto foi o sonho internacional. Na Libertadores, caiu no "grupo da morte" com Atlético Nacional-COL, Internacional e Nacional-URU, ficando na 3ª posição, o que o tirou do torneio, mas o classificou para os playoffs da Copa Sul-Americana. No mata-mata, encara o América de Cali-COL e almeja o título internacional.

Ao todo, foram 44 jogos no ano. São 24 vitórias, 11 empates e nove derrotas. O aproveitamento de Ceni na atual temporada é de 62,8%.