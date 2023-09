Escalação do Fortaleza contra o Grêmio: quem joga?

Ninguém conhece mais o elenco do Fortaleza que o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. É evidente que decidir sobre escalações é uma tarefa do comandante, que protagoniza um grande trabalho no Brasil. Mas há uma unanimidade no momento: o time deve ser reserva contra o Grêmio.

A partida deste sábado (30), na Arena Castelão, às 16h, pela Série A, antecede o confronto histórico com o Corinthians pela Copa Sul-Americana - que vale vaga na finalíssima.

Por isso, a expectativa é de uma escalação alternativa. No papel do treinador, chamaria reservas, diferente dos últimos três jogos, quando a formação titular se repetiu.

Legenda: Uma possível escalação para o Fortaleza contra o Grêmio neste sábado (30) Foto: arquivo / SVM

Assim, Vojvoda surpreendeu ao não surpreender. Escalou o mesmo time contra o Corinthians, pela Série A e a Sula, e também diante do São Paulo, no Brasileirão: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Uma possibilidade é descansar essa equipe.

Vale ressaltar que João Ricardo e Zé Welison estão suspensos. Guilherme, que pertence ao Grêmio, não pode atuar por força do contrato. Logo, as substituições já seriam necessárias. O próximo compromisso então pode servir para demonstrar a força do elenco e também dar espaço para peças que foram importantes como Thiago Galhardo, Calebe, Pikachu, além de nomes como Benevenuto e Imanol Machuca, que já foram titulares.

Na tabela de classificação, o Fortaleza é o 8º colocado, com 38 pontos. O Grêmio é o 3º, com 43. Um lembrete: usar reservas não significa não ter um grupo competitivo.

