Éderson negocia transferência para o Atlético de Madrid e pode render receita ao Fortaleza

Em alta no futebol europeu, o volante Éderson, ex-Fortaleza, negocia uma transferência para o Atlético de Madrid-ESP. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado em mercado da bola internacional, o time espanhol tem um acordo verbal com o meio-campo e prepara oferta de até € 40 milhões (cerca de R$ 237 milhões) para a compra em definitivo do atleta. O detalhe: o clube cearense pode ganhar uma receita milionária com essa operação.

Isso porque o Leão detém 0,5% do valor de uma futura venda. O percentual foi definido através do Mecanismo de Solidariedade da Fifa, recurso que premia times que revelam ou contribuem com a formação de atletas até o Sub-23. Logo, em caso de desfecho positivo no valor indicado, o time ganharia € 200 mil, que equivale a R$ 1,1 milhão. Pelo contexto atual da instituição, com pendências financeiras, o montante seria positivo para o decorrer da temporada.

Éderson teve passagem pelo Fortaleza em 2021, onde somou 58 jogos, com três gols e três assistências. Na época, tinha 21 anos. A chegada ocorreu após empréstimo junto ao Corinthians.

Legenda: O volante Éderson teve passagem positiva pelo Fortaleza em 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em 2022, até participou da pré-temporada, mas não seguiu ao ser vendido para o Salernitana-ITA por € 6,5 milhões (cerca de R$ 36 mi). Na transferência, o time leonino ainda embolsou R$ 200 mil. Já em 2023, o Atalanta o comprou por € 21 milhões, o que rendeu em um montante de R$ 580 mil.

Assim, o Fortaleza já ganhou cerca de R$ 780 mil apenas com as transferências de Éderson. No ano vigente, pela Atalanta-ITA, participou de 33 jogos, com dois gols e duas assistências. O contrato do volante é até junho de 2027.