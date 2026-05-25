Os juros caíram. E o seu dinheiro, já se mexeu?

Seu Antônio tem 47 anos, trabalha como técnico de manutenção em Fortaleza e guarda dinheiro na poupança há mais de uma década. Fiel, disciplinado, nunca tirou um centavo fora de hora. Mas nos últimos meses, ele começou a perceber algo incômodo: a conta rendia cada vez menos, enquanto o preço de tudo subia.

O que Seu Antônio ainda não sabe é que o mercado financeiro acabou de virar de cabeça para baixo, pelo segundo mês seguido.

No dia 29 de abril, o Banco Central cortou a Selic em 0,25 ponto percentual, levando a taxa básica de juros de 14,75% para 14,50% ao ano. Foi o segundo corte consecutivo. Parece pouco? Para quem sabe onde colocar o dinheiro, faz toda a diferença.

Por que isso importa para você

A Selic é o termômetro da economia brasileira.

Quando ela sobe, o crédito fica mais caro e investir em renda fixa fica mais atraente. Quando ela cai, o raciocínio se inverte: o crédito fica mais barato, mas quem vive de rendimento em aplicações conservadoras começa a ganhar menos.

O problema é que a maioria dos brasileiros só descobre que o cenário mudou quando já perdeu tempo e dinheiro.

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Enquanto a inflação anualizada fechou março em 4,14%, o Banco Central segue num ciclo de cortes graduais, tentando equilibrar o estímulo à economia sem abrir mão do controle dos preços. O resultado prático: a renda fixa ainda paga bem, mas o relógio está correndo.

O que fazer agora

Quem ainda tem dinheiro parado na poupança precisa entender que está perdendo. Com a Selic em 14,50% ao ano, produtos como Tesouro Selic, CDBs de bancos sólidos e LCIs de cooperativas de crédito oferecem rendimentos muito superiores, com liquidez e segurança comparáveis.

Para quem ganha até dois salários mínimos, a recomendação prática é simples: abra uma conta numa corretora digital (a maioria é gratuita), transfira sua reserva e aplique no Tesouro Selic. Em menos de 15 minutos, você já está rendendo mais do que na poupança.

A próxima reunião do Copom está marcada para junho. Se os cortes continuarem, como boa parte do mercado projeta, a janela para aproveitar a renda fixa no patamar atual vai se fechando. Não é hora de esperar.

O Nordeste não pode perder essa janela

Aqui no Ceará, a distância entre o mercado financeiro e o cotidiano do trabalhador ainda é grande. Muita gente acha que investir é coisa de rico, de quem sobra dinheiro no final do mês. Mas a verdade é o contrário: quem tem pouco não pode se dar ao luxo de deixar o dinheiro dormindo.

Seu Antônio não precisa virar especialista em bolsa de valores. Ele precisa, antes de tudo, sair da poupança. Esse é o primeiro passo. Os juros caíram. O mercado já se ajustou. A única pergunta que resta é: quando você vai se mover?

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.