O Brasil caiu, mas sua carteira não precisa cair junto

Domingo foi difícil. O Brasil caiu diante da Noruega, e o sonho do hexa ficou para depois. Muita gente foi dormir triste. Eu também fiquei.

Mas uma coisa que me chamou atenção enquanto assistia ao jogo: colocamos muita esperança em poucos jogadores. Quando eles não brilharam, o time inteiro sentiu.

Isso me fez pensar na carteira de investimentos de muita gente aqui no Ceará. Conheço dezenas de alunos que colocaram todas as fichas em uma única ação. Ou em um único imóvel. Ou em um único negócio. Quando aquilo vai mal, a vida financeira inteira desmorona junto.

Não é diferente de um time que depende de um artilheiro só. Se ele se machuca, ou tem um dia ruim, o time inteiro perde.

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Um time campeão tem meio de campo forte, defesa sólida, goleiro seguro e ataque afiado. Cada setor cobre a fraqueza do outro. Quando um vacila, os outros seguram a peteca.

É assim que eu penso investimento. Uso quatro pilares. Renda fixa, ações brasileiras, fundos imobiliários e mercado internacional.

A renda fixa é a defesa. Segura o time quando o jogo aperta. O Tesouro Selic rendendo mais de 14% ao ano é isso. Enquanto o resto do time cresce, ele garante que você não vai pra trás.

As ações boas de empresas brasileiras são o meio de campo. Trabalham o jogo todo, geram valor com o tempo, pagam dividendos como quem distribui bons passes.

Os fundos imobiliários são o setor que traz caixa todo mês, isento de imposto de renda. É o jogador que sempre aparece pra fazer a jogada segura.

E o mercado internacional é o ataque que joga fora de casa. Quando o Brasil vai mal, ele te protege. Quando o Brasil vai bem, ele soma.

Nenhum desses pilares sozinho ganha o campeonato. Juntos, sim.

O Brasil vai se recuperar. Vai voltar a jogar bem, tenho certeza. Mas enquanto isso, cuide do seu próprio time. O time da sua família.

Diversifique. Não aposte tudo numa jogada só. Porque na vida financeira, diferentemente do futebol, você não precisa esperar quatro anos pra ter uma nova chance. Você pode recomeçar amanhã, com o próximo aporte.

Quem não desiste vence todas as vezes.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.