13º salário e fim de ano: como não transformar o extra em aperto de janeiro

Dezembro chegou e com ele aquela sensação boa de dinheiro extra na conta. O 13º salário promete aliviar o orçamento, pagar algumas contas atrasadas, comprar os presentes de Natal, fazer aquela ceia farta. Mas aí vem janeiro de 2026, e com ele o aperto: IPTU, IPVA, material escolar, matrícula.

O "extra" de dezembro vira o sufoco de janeiro para quem não planeja. Segundo a CNC, 78% dos brasileiros chegaram endividados ao fim de 2024. E boa parte desse endividamento vem exatamente do descontrole de dezembro.

A armadilha é simples: você recebe um salário a mais, sente que tem folga no orçamento, gasta como se fosse dinheiro sobrando. Não é. É dinheiro carimbado para despesas que você já sabe que vêm.

Vou te dar um caminho prático para usar o 13º com inteligência e começar 2026 no azul:

Primeira regra: seu 13º já tem dono antes de cair na conta. Sente agora, pegue papel e caneta e liste: quanto você deve? Quanto vai gastar com IPTU, IPVA, material escolar em janeiro e fevereiro de 2026? Quanto precisa para a ceia de Natal e presentes? Seja honesto nos números. Esse dinheiro já está comprometido.

Segunda regra: quite dívida cara primeiro. Se você está pagando juros de cartão de crédito ou cheque especial, use parte do 13º para zerar isso. Juros de 15% ao mês estão comendo seu orçamento todos os meses. Livre-se disso antes de pensar em presente caro ou ceia luxuosa.

Terceira regra: tributos à vista sempre que possível. IPVA e IPTU 2026 com desconto à vista valem a pena. Se o desconto for de 10% e você ia parcelar mesmo, está fazendo um péssimo negócio. Pague à vista, ganhe o desconto, alivie os meses seguintes.

Quarta regra: Natal não precisa quebrar ninguém. A ceia pode ser farta sem ser cara. Combine com a família que cada um traz um prato. Presentes podem ser simbólicos, não precisa endividar para provar amor.

Seu filho vai lembrar do tempo que você passou com ele, não do tablet parcelado em 10 vezes que você ainda vai pagar até outubro de 2026.

Quinta regra: se sobrar alguma coisa, guarde. Mesmo que sejam R$ 200, coloque no Tesouro Selic. Esse dinheiro pode ser o que vai te salvar em março quando o carro quebrar ou a geladeira pifar.

O trabalhador cearense é acostumado a fazer muito com pouco. Sabe esticar o orçamento, sabe improvisar, sabe trabalhar duro. Use essa inteligência também com o 13º. Não deixe que o "extra" de dezembro se transforme no "aperto" de janeiro de 2026.

Planeje agora, respire aliviado depois. Prosperidade é isso: escolher hoje o que você quer viver amanhã.

