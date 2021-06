Valores e conquistas no esporte nacional

A garra e a persistência sempre fizeram parte da minha vida profissional. Estas características me motivaram a ser um bandeirante do basquetebol. Neste nosso país que tem a cultura esportiva toda voltada para o futebol poder continuar desenvolvendo o esporte da bola laranja, em 4 regiões deste país continental tão extenso, me deixa feliz e me traz satisfação saber que estou cumprindo uma missão que a vida me deu.

Neste momento estou batalhando no trabalho de preparação e planejamento para a próxima temporada da competição nacional de basquete, do NBB, quando o nosso Basquete Cearense completa 10 anos de existência, a semente foi plantada em 2011 e em 2012 jogamos a nossa primeira temporada nesta competição.

Enfrentamos todas as dificuldades existentes para se fazer esporte aqui no Brasil, a minha persistência me mantém empenhado em seguir nesta luta da sobrevivência e do desenvolvimento do basquete aqui no Ceará. Conquistamos uma legião de fãs, que também nos impulsionam a seguir superando os diversos obstáculos que se apresentam todos os dias, principalmente pela falta de recurso financeiro.

Uma das lições que o esporte me trouxe e ensinou foi a ter equilíbrio, que influencia positivamente os campos físico, mental e espiritual. Nossa capacidade/poder pessoal nos permite atuar com entusiasmo e motivação para alcançar um alto nível nas nossas ações. E, em conjunto com o equilíbrio, a persistência nos leva a atingir as nossas metas e objetivos.

Desde o início o Basquete Cearense segue com estas características e a cada ano buscamos manter os nossos bons laços com os parceiros comerciais, que abraçam este sonho como um integrante do nosso time, que veste a camisa e joga junto. E buscamos mais parceiros que queiram se juntar a nós, fazer parte do nosso time, e que possa oportunizar o investimento financeiro necessário para nos mantermos vivos.

As escolhas dos atletas e demais integrantes da nossa equipe têm sempre que estar associadas aos nossos valores, com um olhar voltado para o coletivo, cada componente deve estar afinado e na mesma sintonia que a do Basquete Cearense, para estarmos conectados em busca do mesmo objetivo, pois este é o primeiro passo para o sucesso.

Ao escrever sobre o aniversário de 10 anos do Basquete Cearense, uma entidade do basquete nacional, me lembro que domingo é dia de Santo Antônio e também dia do aniversário da minha filha primogênita, Marcela, que faz 43 anos. Não poderei estar com ela presencialmente, por conta da distância geográfica e logística, assim como não pude estar com a Leila, minha mulher.

Mas estou sempre conectado em pensamento e também através da comunicação tecnológica de hoje em dia. Agradeço a elas por estarem ao meu lado em todos os momentos, tanto nos turbulentos, difíceis; quanto nos mais calmos, estáveis e felizes. Elas são minha voz, minha visão e o meu coração. As duas são compreensivas e sabem que não posso me ausentar de Fortaleza neste momento, que é de prospecção na busca de empresas parceiras para o meu time Cearense continuar vivo.

O talento é responsável por apenas 5% de nossas conquistas, a persistência associada a garra e ao equilíbrio é que nos fazem alcançar nossos objetivos. É com este espírito e com a crença de que "tudo é possível acontecer, se concretizar", só precisamos de tempo e paciência para alcançar o que almejamos, e assim alçarmos voos mais suaves e tranquilos.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.