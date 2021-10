Novidades no basquete brasileiro, novo técnico na seleção, novas equipes e torcida nos ginásios

Esta semana aconteceu o lançamento do NBB 21/22, que é a competição brasileira de basquete mais expressiva no nosso país. Comparando ao esporte mais popular no Brasil, que é o futebol, equivale à Série A no esporte da bola no pé.

Estive na cerimônia de lançamento, em São Paulo, no Esporte Clube Paulistano, onde técnicos, jogadores e dirigentes das 17 equipes participantes se reuniram. Esta COMPETIÇÃO pode ser identificada em letras maiúsculas, sim, pois as equipes nunca estiveram tão fortes e equilibradas. Os 14 anos de vida do NBB foram de muito aprendizado e aperfeiçoamento para os times e para o basquete nacional.

No evento de apresentação da próxima temporada do NBB, além de mostrar as equipes participantes e seus integrantes, compostos por uma diversidade de jogadores que mescla muitos jovens com outros mais experientes, o assunto que foi enfatizado foi a volta do público aos ginásios, neste momento em que uma razoável porcentagem da população está vacinada.

Este mês foi apresentado o novo e jovem comandante da seleção brasileira de basquete, Gustavo de Conti, também conhecido como Gustavinho, que atualmente é técnico do Flamengo, onde foi campeão do NBB por 2 temporadas, 2019 e 2021, além de conquistar um título na ChampionsLeague America, a sua primeira vitória no NBB foi na temporada 2018 pelo Paulistano.

Foi uma escolha justa e merecida, que interrompeu o ciclo de 15 anos de técnicos estrangeiros no comando, o que já não era sem tempo. Digo isso sem nenhum tipo de xenofobia, acho que precisávamos deste arremesso certeiro com nosso toque de brasilidade e cultura, e claro para valorizarmos os excelentes técnicos nativos que temos e formamos.

Além de que, o técnico brasileiro, que atua em seu território, pode acompanhar de perto e com profundidade o processo de desenvolvimento dos jogadores da base até a categoria adulto. Gustavo conhece a fundo o jogo de basquete e está sempre se atualizando, já integrou a seleção brasileira como assistente técnico de Ruben Magnano e Moncho Monsalve, o que lhe deu muita cancha ao observar o basquete internacional de perto, então já está bem preparado para iniciar os trabalhos de preparação para competições olímpicas, rumo à Paris 2024.

Gustavo de Conti terá ao seu lado o outro craque da técnica do basquete nacional, Helinho Garcia, que segue brilhantemente o mesmo caminho que o seu pai e xará trilhou.

Gustavinho está mesmo muito bem acompanhado, o outro assistente técnico selecionado é Tiago Splitter, que foi um dos grandes jogadores da seleção brasileira, jogou 7 temporadas na NBA pelo San Antonio, e atualmente é treinador de desenvolvimento de jogadores do Brooklyn Nets, que também é uma equipe da NBA.

Novos tempos e novidades no basquete brasileiro, no NBB, na seleção, entre os jogadores e uma boa nova para os torcedores, que poderão voltar aos ginásios.

O estado do Ceará estará bem representado por nós do Basquete Cearense. Seguimos na nossa luta de superar as dificuldades dentro e fora da quadra, nas viagens pelo nosso extenso país, que mais parece um continente.

Nós, nordestinos, sim, me considero um, pelos 10 anos de vivência no Ceará, seguimos fortes e arretados rumo à mais um NBB pelas 4 das 5 regiões do Brasil, com foco, força e fé na busca pelos nossos objetivos.

A estreia do nosso time Fortaleza Basquete Cearense será na próxima quarta-feira, dia 27, às 19h, aqui na Capital, com um clássico nordestino contra a equipe da Unifacisa, da Paraíba.

Venha torcer conosco de pertinho de novo, abraços e saudações nordestinas!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.