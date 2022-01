Emoção num jogo de basquete decidido após 4 prorrogações

No último domingo, a minha equipe, Fortaleza Basquete Cearense, jogou uma partida memorável contra a equipe do Cerrado, em Brasília. Foi o jogo que teve mais prorrogações na história do NBB. Uma partida de basquete tem 4 tempos com 10 minutos em cada, e nesta partida além do tempo regulamentar ainda tivemos mais 4 tempos extra, com 5 minutos em cada.

Desde o começo o jogo foi bem acirrado com constantes alternâncias de vantagem entre as duas equipes. Nem preciso dizer que foi um jogo equilibradíssimo com as duas equipes disputando páreo a páreo cada ataque e fechando a defesa.

Você, meu caro leitor, sabe que além de idealizador deste movimento do Basquete aqui no Nordeste, sou técnico do Basquete Cearense desde o começo, fiquei 2 anos afastado, mas tenho tanto carinho pelo projeto que acabei voltando, e desde 2020 sigo lutando com esta equipe. Tenho amor por este projeto e por poder estar fazendo o que mais gosto, estar em quadra, trabalhar em equipe e cuidar do meu time. É gratificante poder estimular milhares de jovens pelo Ceará a praticar o basquete e ver que eles estão superinteressados no basquete, e que novas gerações de basqueteiros cearenses vêm sendo formadas.

Voltando ao jogo de domingo, quando fomos para a primeira prorrogação percebi que tínhamos grandes chances de alcançar uma alta performance e chegar até uma gloriosa conquista. Daí chegamos à segunda, depois à terceira e até que na quarta e última prorrogação conseguimos fechar a partida com uma ilustre e disputadíssima vitória! Foi um jogo épico, meus jogadores não desperdiçaram a chance de terminar a partida vitoriosos, graças à nossa persistência, suor e brilho. E guardamos este feito como um amuleto, que simboliza reação, recuperação e galhardia.

As sensações vividas durante este jogo poderiam render páginas e páginas de um livro, que falaria sobre acreditar mais em nós mesmos e na importância de unirmos nossas forças individuais em um conjunto para dar a engrenagem em um desenvolvimento coletivo, que é um diferencial em uma competição.

Não jogamos para ser aceitos pelos outros, mas sim para lutarmos por nossos ideais, metodologia e pelo crescimento de cada um destes atletas e desportistas.

Para quem busca a excelência, acho que a mensagem que fica é a de que além de acreditar em si mesmo deve-se aproveitar as oportunidades que aparecem, pois elas passam ligeiramente.

Então agarre oportunidades que por ventura passem por você no presente. A vida nem sempre é feita de escolhas, mas não deixe escapar uma chance que pode ser uma ponte para alcançar o que deseja.

Para nos evoluirmos, além de sermos bons conosco, também é preciso enxergar o próximo com compaixão e solidariedade. Só assim caminha a humanidade!