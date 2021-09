A importância da interconectividade para todos e para o esporte

Nós, seres vivos, somos uma unidade, que é formada por uma conjunção de células. Viver coletivamente é necessário, apesar das dificuldades de relacionamento que existem por desrespeito às diferenças de cada unidade. Para nos relacionarmos com o mundo e com as pessoas hoje em dia, é fundamental fazer uso de uma ferramenta tecnológica de conexão, a internet, que muitas vezes podemos até chamar de nosso HD externo.

Acompanho com entusiasmo as ações progressistas e inclusivas do estado do Ceará, que dá um belo exemplo de como é importante conectar todas as cidades de um estado, ainda mais no nosso país tão extenso.

Na última semana, o governador Camilo Santana, a vice-governadora Izolda Cela e o secretário de Planejamento e Gestão Mauro Benevides Filho, lançaram o programa “Ceará Conectado”, que vai levar internet, via wi-fi, gratuita para os 184 municípios cearenses e já está em fase bem avançada.

No meio do esporte, no meu caso do basquete, o uso da internet é indispensável para o nosso trabalho. Todo o desenvolvimento da modalidade e sua evolução foi beneficiada com as redes tecnológicas. O nosso esporte precisa desta ferramenta em todas as etapas da execução da atividade.

Usamos a interconectividade e o Wi-fi em diversos momentos. Na avaliação e monitoramento fisiológico e técnico do atleta, seja durante um treino ou uma partida; nas estatísticas; na divulgação de notícias; na transmissão dos jogos, na interação com o público através das mídias sociais; nos cursos e vídeos de aperfeiçoamento técnico e tático; entre tantos outros usos.

A compreensão da interdependência entre nós é o primeiro passo para eliminar ou ao menos diminuir mazelas que o egocentrismo gera.

Se percebermos o significado e a importância que cada um de nós tem na sociedade será possível caminharmos rumo a uma sociedade mais solidária e consequentemente mais pujante.

No trabalho de quaisquer equipes só é viável/possível alcançar o que se chama de “sucesso”, ou seja, a conquista do que se almeja, através da honestidade consigo mesmo e com os companheiros de todos os setores do time, para aí, então, todos lucrarem com as conquistas, fruto do trabalho de sinergia coletivo.

O melhor dos meios de nos conectarmos com todos os seres, com a nossa rede humana, é praticando o bem, que é a luz que conduz a energia e que não se apaga, é uma descarga elétrica exuberante e prazerosa.

Oportunizar o acesso aos anseios e necessidades do povo é o caminho para levar a educação, que transforma uma sociedade e com ela transforma o mundo para melhor. Desta forma pode se conhecer a sua história, com informações verdadeiras, com fundamentos e dados reais com o auxílio da ciência. Com a mente aberta e o coração alegre com batidas ritmadas enxergo uma forma de Viver Bem e fazer o Bem!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.