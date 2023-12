Incêndios, há como evitar!

A ocorrência de incêndios registrados em apartamentos nos últimos meses têm sido frequente em Fortaleza. Segundo estatísticas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), de janeiro a setembro deste ano, quase mil incêndios em residências foram registrados, em torno de 7% a mais em relação ao mesmo período de 2022. Esse número preocupa, principalmente, quem atua à frente da administração desses imóveis que deve fazer a sua parte para evitar incêndios nas áreas comuns. Mas, pouco adianta os administradores e síndicos de condomínios residenciais adotarem uma série de medidas preventivas contra incêndio se não houver uma colaboração direta dos moradores dentro de seus lares.



Todas as edificações precisam ter o Certificado de Conformidade do Sistema de Proteção Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros, onde, para receber o documento, condomínio passa por inspeção minuciosa onde os profissionais verificam e avaliam os detalhes do sistema de combate a incêndio do edifício como extintores, hidrantes, mangueiras, sinalização de emergência, portas corta-fogo, dentre outros. A realização da inspeção predial também tem colaborado, e muito para garantir a segurança de todos os condôminos, na prevenção de incêndios, pois a inspeção averigua e identifica, preventivamente, pontos frágeis da edificação que podem ser corrigidos, a tempo, para evitar tragédias.



As providências relacionadas ao condomínio são de responsabilidade do síndico, que, acompanhado de uma boa administradora de condomínios, terá um processo tranquilo, mas, como disse no início, cada morador deve ter consciência e também adotar medidas de segurança privativas, como: Evitar que vários aparelhos eletrônicos sejam ligados em uma só tomada, sempre checar se a potência do aparelho é compatível com a voltagem do circuito elétrico do imóvel, evitar usar aparelhos como adaptadores e carregadores de procedência desconhecida, revisar periodicamente as instalações elétricas e de gás da unidade, dentre outras orientações de segurança.



Para além de todos os cuidados, é cauteloso dizer sempre que a consciência de cada morador está diretamente ligada com a segurança da vida de todos os outros moradores. Isso é consciência de coletividade e deve ser incentivada para que cada indivíduo busque agir proativamente visando reduzir os riscos e aumentando a segurança de todos os vizinhos.

Oscar Lima é diretor da administradora, prestadora de serviço e facilities Metas