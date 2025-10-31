Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Cena da personagem de The Last of Us, com expressão triste e cabelo bagunçado, em ambiente rústico com iluminação natural passando pelas janelas ao fundo para matéria que responde de Ellie morre

Zoeira

Quem morre em 'The Last of Us'? Saiba como foi o final da segunda temporada

Episódio deixa pistas para as próximas temporadas. Veja o que acontece (com spoilers)

Redação 26 de Maio de 2025