Banda Líbanos conta com quase 30 anos de existência

Opinião

Banda Líbanos lança DVD em março e cantora se afasta para ter bebê; assista

Grupo lança ainda feat com Yara Tchê após o Carnaval

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 30 de Janeiro de 2023
Marquinhos Mattos usou rede social para anunciar saída do grupo de forró

É Hit

Marquinhos Mattos anuncia saída da banda Líbanos

Cantor deve seguir carreira solo

Redação 12 de Outubro de 2021