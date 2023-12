Depois do eixo Rio-São Paulo, Fortaleza é mercado-foco da XP no Nordeste

Com o maior PIB do Nordeste, Fortaleza está na mira de corretoras de investimentos em busca de atrair cada vez mais aplicadores para o mercado de capitais. É o que garante Guilherme Sant’Anna, diretor de canais da XP Investimentos, em entrevista ao Diário do Nordeste.

“A gente historicamente sempre teve a nossa matriz no Rio de Janeiro e em São Paulo. Como a gente tem um time grande lá, é muito mais fácil para a gente estar com o ecossistema financeiro. Aqui a gente alugava um espaço para se encontrar, fazer um treinamento, um evento, era mais difícil a logística. Com espaço próprio, tenho as pessoas vindo para cá todo dia, se encontrando todo dia, coisa que São Paulo já tinha de alguma forma. Isso ajuda a criar já uma conexão com o mercado. Agora a gente passa a expandir as fronteiras para o espaço físico porque a gente está menos presente fisicamente nessas outras regiões”, aponta.

O espaço físico no qual Sant'Anna se refere é o Espaço XP, inaugurado na última quinta-feira (14) no Jardins Open Mall, na Aldeota, em Fortaleza. O objetivo da loja conceito é atrair para o equipamento presencial pessoas que buscam novos tipos de investimento, seja em renda fixa ou variável, além de servir como vitrine para interessados em aplicar o dinheiro.

De acordo com Cláudia Deberaldine, head regional da corretora, a escolha de Fortaleza não foi ao acaso. As características encontradas pela XP na cidade indicam uma maior inclinação de pessoas de elevado poder aquisitivo — público-alvo da empresa — a aderirem ao mercado de capitais, além da capilarização já existente na cidade com profissionais que já atuam no segmento.

“É uma região com grande crescimento, não só na cidade de Fortaleza, mas em todo o entorno. Outra característica que nos apoiou a escolher Fortaleza é a qualidade do time que a gente já tem. Não é possível construir uma estrutura se eu não tenho pessoas para atender, um time que eu garanta a qualidade para falar com o cliente que venha aqui. Já tivemos uma conversa com os escritórios, que é um time que está super junto com a XP, tem gente que tem mais de 10, 15 anos representando a XP na praça”, classifica.

Para Guilherme Sant'Anna, o perfil do brasileiro é majoritariamente ligado a investimentos considerados mais seguros, como os de renda fixa (Tesouro Direto e debêntures, por exemplo). O nordestino, por sua vez, é ainda mais cauteloso na hora de aplicar, mas o potencial do público da região indica haver a possibilidade de um crescimento significativo no mercado de capitais, sobretudo com maior presença de marca nos grandes centros do Nordeste.

"O brasileiro é conservador, o nordestino está ligeiramente abaixo só porque as plataformas abertas não têm tanta presença física, por isso a gente quer trazer o mais rápido possível para mostrar que existem outras alternativas que vão trazer um resultado e um perfil de alocação melhor para esse cliente que é conservador".

Guilherme Sant'Anna Diretor de canais da XP Investimentos Ele pode continuar sendo conservador, mas com opções melhores, ele tolera um pouco mais de risco, pode experimentar outras coisas. É uma diferença de perfil do Nordeste para o perfil do resto do Brasil.

Cláudia Deberaldine acrescenta que a XP sabe que o investidor considerado conservador não necessariamente tem maior cautela na hora de investir, mas sim procura atributos que o façam adquirir confiança em corretoras que transmitam a credibilidade necessária para fazer as aplicações renderem.

“O investidor conservador, não é um conservador no que ele quer arriscar de investimentos, é um conservador de procurar transparência, confiança e uma marca forte. (…) Esse espaço é justamente para ajudar nisso, de fazer treinamentos, bate-papo, trazer economistas, colocar o investidor em contato com esses investimentos. A gente traz credibilidade e educação financeira. Temos um portfólio de produtos muito aberto, a XP foi a primeira empresa que possibilitou ao cliente pessoa física entrar em investimentos que ele não tinha acesso. Outro fator é ter o assessor na ponta, a gente busca muito qualificar o time e proximidade, que direcione o investidor para o seu objetivo”, frisa.

NORDESTE NA MIRA

O Espaço XP inaugurado em Fortaleza foi o primeiro do Nordeste e o terceiro fora do eixo Rio-São Paulo. Antes, a corretora já havia aberto equipamentos do gênero em Manaus e em Brasília. O próximo será em Recife, que deve abrir as portas para o público no primeiro trimestre de 2024.

Outras duas unidades de lojas conceito estão previstas para os próximos meses, e será no Nordeste “onde vai ter mais, a curto prazo” espaços XP, conforme afirma Guilherme Sant'Anna. Além das capitais cearense e pernambucana, estão sendo analisadas na região equipamentos físicos em João Pessoa e Salvador. No Centro-Oeste, Cuiabá e Goiânia também devem ganhar a estrutura, além de Belo Horizonte, no Sudeste, que já tem um escritório da corretora.

O diretor de canais da XP Investimentos traça ainda o perfil do público-alvo da empresa no Nordeste. Apesar de estar voltado principalmente para investidores com mais de R$ 50 mil em aplicações, a corretora auxilia pessoas físicas com menores investimentos a crescerem no mercado de capitais.

“Temos segmentações internas que estão focadas tanto no varejo que é de R$ 1 mil a R$ 50 mil. Esse cliente tem um uma oferta mais digitalizada, assessor sob demanda. Se precisar de ajuda, ele vai ter um pool de assessores que o atende, destaca.

"Tradicionalmente somos muito forte acima de R$ 50 mil, a XP nasceu aí. A gente vem crescendo muito no público mais private, mais novo-rico. Esse tipo de cliente evoluiu com a gente, ele é muito estratégico para gente e Fortaleza por consequência também, porque tem essa evolução muito rápida no crescimento do PIB”.

Um dos segmentos mais recentes da corretora, com pouco mais de 60 mil clientes ativos em todo o Brasil, é a XP Empresas. Principalmente no Nordeste, onde micro e pequenos empreendedores são maioria, o investidor pode encontrar na empresa metodologias que o auxiliem nas aplicações, mas por outro caminho.

“Temos um canal que foca um pouco mais nas empresas acima de R$ 50 milhões de faturamento, mas muitos dos empreendedores que não têm empresas desse tamanho já são nossos clientes como pessoa física, e se atendem com a XP muitas vezes via pessoa jurídica dele. Ele é atendido por um time de pessoa física, porque é uma empresa que ainda consegue ser atendida nesse âmbito. A gente quer estar mais presente para esse empreendedor autônomo, ele é bem relevante na nossa base. O pequeno empreendedor está aqui sendo atendido na pessoa física, quando ele cresce, tem uma assessoria mais especializada”, explica Guilherme Sant'Anna.

Consoante dados da própria XP, a região Nordeste concentra mais de R$ 38 bilhões em investimentos de pessoa física na bolsa de valores brasileira, a B3, com mais de 653 mil investidores. Somente no Ceará, são mais de 128 mil investidores pessoa física, com valor em investimentos superando R$ 8 bilhões.