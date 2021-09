Pelé publica foto comemorando recuperação de cirurgia e diz que está 'dando socos no ar'

Pelé publicou uma foto nas suas redes sociais, neste domingo (19), comemorando a recuperação de uma cirurgia que fez para retirada de um tumor no cólon, uma parte do intestino.

Na foto, ele aparece em uma cadeira de rodas e afirmou que está dando "socos no ar".

Pelé Como podem ver, estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão. Obrigado a toda equipe incrível do Hospital Albert Einstein!

Cirurgia

O Rei do Futebol foi hospitalizado no último dia 31 de agosto, em São Paulo, e no dia 4 de setembro passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, uma parte do intestino, e ficou na UTI.

Na última terça-feira (14), o ex-jogador, de 80 anos, foi transferido para um quarto, de acordo com o boletim médido divulgado pelo hospital Albert Einstein.





