Manchester United define valor milionário para vender Andreas Pereira ao Flamengo

O Manchester United definiu um valor para a venda de Andreas Pereira ao Flamengo. Com contrato nos Reds até 2023, a estimativa é de uma negociação pelo meia por 17 milhões de libras (cerca de R$ 128 milhões). As informações são do jornal britânico Daily Mirror.

No Rubro-Negro, se tornou titular e tem vinculo de empréstimo até junho de 2022. A reportagem destaca que o rendimento do jogador, que poderia gerar um acordo, teve impacto negativo após a final da Libertadores, quando falhou contra o Palmeiras.

Desde a chegada em agosto, participou de 23 partidas e marcou cinco gols, sendo utilizado também na Copa do Brasil e na Série A. Diferente da passagem pelo Manchester United, quando foi escalado próximo da defesa, Andreas tem mais liberdade no Fla.

Com 25 anos, tem naturalidade belga, mas pode atuar pela Seleção Brasileira. Ao longo da carreira, defendeu times como PSV-HOL, Valencia-ESP, Lazio-ITA e Granada-ESP.